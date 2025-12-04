Στο εδώλιο 6 άτομα για τον θάνατο της 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης στην Χαλκιδική

Για την υπόθεση κατηγορούνται η υπεύθυνη της ομάδας στην οποία ανήκε το κοριτσάκι (ομαδάρχισσα), η ναυαγοσώστρια της πισίνας, ο αρχηγός της κατασκήνωσης, όπως επίσης και τρία στελέχη της επιχείρησης