Προφυλακίστηκε ο 29χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: «Πετάχτηκε ένα ΙΧ και έκανα ελιγμό για να το αποφύγω» είπε στην απολογία του

Είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε κάνει χρήση κοκαΐνης



νήμα της ζωής του άτυχου 24χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια /λίτρο, πάνω, δηλαδή, από το επιτρεπτό όριο το οποίο, σύμφωνα με τον ΚΟΚ, είναι στα 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.





Πώς έγινε το δυστύχημα





Στο βίντεο-ντοκουμέντο που

Το τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος. Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας , ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών φίλη του θύματος. Εκείνη την ώρα τα τέσσερα άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβαζαν στο πορτ μπαγκάζ. Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα τον 24χρονο και σοβαρά την 21χρονη φίλη του θύματος.Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το protothema.gr διακρίνεται το μπλε ΙΧ να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να «καρφώνεται» στο μαύρο.

Δείτε το βίντεο - ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:



Ο 24χρονος ο οποίος βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου εκτινάχτηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε με το κεφάλι στο κράσπεδο βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο ενώ οι άλλοι δύο πεζοί παρασύρθηκαν από το μπλε αμάξι που συνέχισε την «τρελή» πορεία του.



Δείτε το βίντεο με την πρώτη πρόσκρουση του μπλε ΙΧ σε παρκαρισμένο:





