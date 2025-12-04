Προφυλακίστηκε ο 29χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: «Πετάχτηκε ένα ΙΧ και έκανα ελιγμό για να το αποφύγω» είπε στην απολογία του
Προφυλακίστηκε ο 29χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: «Πετάχτηκε ένα ΙΧ και έκανα ελιγμό για να το αποφύγω» είπε στην απολογία του
Ο 29χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο και ζήτησε νέα πραγματογνωμοσύνη - Από τις εξετάσεις έχει προκύψει ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε κάνει χρήση κοκαΐνης
Το δρόμο για τις φυλακές πήρε πριν από λίγο μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στην Λούτσα.
Ο 29χρονος απολογήθηκε για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία επήλθε θάνατος και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή.
Αμέσως μετά την απολογία του ο 29χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε στα δικαστήρια με επιδέσμους στο κεφάλι, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο και ζήτησε νέα πραγματογνωμοσύνη. Φέρεται ακόμη να δήλωσε μετανιωμένος και να ζήτησε συγνώμη για τις πράξεις του.
«Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων στην ανακρίτρια ο 29χρονος.
Είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε κάνει χρήση κοκαΐνης
Όπως είχε γίνει γνωστό ότι ο 29χρονος εκτός από υπερβολική χρήση αλκοόλ, το μοιραίο βράδυ είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών πριν κόψει νήμα της ζωής του άτυχου 24χρονου.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια /λίτρο, πάνω, δηλαδή, από το επιτρεπτό όριο το οποίο, σύμφωνα με τον ΚΟΚ, είναι στα 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το protothema.gr διακρίνεται το μπλε ΙΧ να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να «καρφώνεται» στο μαύρο.
Ο 24χρονος ο οποίος βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου εκτινάχτηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε με το κεφάλι στο κράσπεδο βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο ενώ οι άλλοι δύο πεζοί παρασύρθηκαν από το μπλε αμάξι που συνέχισε την «τρελή» πορεία του.
Δείτε το βίντεο με την πρώτη πρόσκρουση του μπλε ΙΧ σε παρκαρισμένο:
Πώς έγινε το δυστύχημαΤο τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος. Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών φίλη του θύματος. Εκείνη την ώρα τα τέσσερα άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβαζαν στο πορτ μπαγκάζ. Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα τον 24χρονο και σοβαρά την 21χρονη φίλη του θύματος.
Δείτε το βίντεο - ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:
