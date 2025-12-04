Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Νέο πακέτο αποζημίωσης 48 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους που θανάτωσαν ζώα λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
«Η αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους, ανά θανατωμένο ζώο με βάση τη μοναδιαία αξία, φθάνει έως και τα 250 ευρώ και αποτελεί την υψηλότερη στην ΕΕ» σημειώνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Την καταβολή επιπλέον 48 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις (19,6 εκατ. ευρώ) και απώλεια εισοδήματος (28,5 εκατ. ευρώ) σχετικά με ζώα που θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Παράλληλα θα δοθούν και 2 εκατ. ευρώ σε Περιφέρειες για λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την καταπολέμηση της νόσου.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «τα μέτρα εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία από τον Αύγουστο του 2024 αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων».
«Η αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους, ανά θανατωμένο ζώο με βάση τη μοναδιαία αξία, φθάνει έως και τα 250 ευρώ και αποτελεί την υψηλότερη στην ΕΕ» σημειώνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σημειώνεται, δε, ότι η καταβολή της αποζημίωσης για θανατωμένα ζώα καταβάλλεται απευθείας στους κτηνοτρόφους από τις Περιφέρειες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι πόροι θα μεταφερθούν στις Περιφέρεις εντός της επόμενης εβδομάδας.
Ταυτόχρονα, η αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος αποτελεί νέο μέτρο ενίσχυσης και ορίζεται σε 70 ευρώ για θανατωμένα πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών και σε 35 ευρώ για αμνούς ή ερίφια έως 6 μηνών και κριούς ή τράγους αναπαραγωγής άνω των 6 μηνών. Η συνολική αποζημίωση ανά κτηνοτρόφο υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό θανατωμένων ζώων και η καταβολή της αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος καταβάλλεται απευθείας στους κτηνοτρόφους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 28,5 εκατ. ευρώ, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται εντός Δεκεμβρίου.
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχιση των αποζημιώσεων προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους και η ομαλή λειτουργία των Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, που παραμένουν στην πρώτη γραμμή για την πρόληψη και εκρίζωση της νόσου.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, αναφέρει σε δήλωση του:
«Οι νέες αποζημιώσεις ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ αποτελούν μια αναγκαία παρέμβαση απέναντι στις συνέπειες που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων.
Ήδη η κυβέρνηση δίνει τις υψηλότερες αποζημιώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θανατωμένα ζώα και, σήμερα, ενεργοποιούμε για πρώτη φορά ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος. Είναι μια παρέμβαση που υλοποιεί τη δέσμευση του πρωθυπουργού προς τους κτηνοτρόφους και τους δίνει οικονομική ανάσα μέχρι την εκρίζωση της ευλογιάς και την υλοποίηση του προγράμματος για ανασύσταση των εκμεταλλεύσεών τους.
Η προτεραιότητά μας είναι να αποκατασταθούν οι ζημιές, να εξομαλυνθεί η παραγωγή και να υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον για όσους συνεχίζουν καθημερινά να κρατούν ζωντανή την ελληνική κτηνοτροφία».
