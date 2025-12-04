Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου λόγω της κακοκαιρίας Byron
Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου λόγω της κακοκαιρίας Byron
Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία σε Κατερίνη, Ρόδο, Σύμη, Καστελόριζο, Τήλο και Σαντορίνη
Εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron, που πλήττει τη χώρα, αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στις περιοχές, που αναμένεται να επηρεαστούν πιο έντονα από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου να συνεδριάζει ξανά, προκειμένου να αποτυπωθεί η εξέλιξη του φαινομένου.
Σύμφωνα με απόφαση των Δημάρχων, αναστολή λειτουργίας των σχολείων έχει αποφασιστεί για αύριο, Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, στους ακόλουθους δήμους:
Στην Κατερίνη, τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά αύριο Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών. Τόσο σήμερα το απόγευμα, όσο και αύριο Παρασκευή (απόγευμα), κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε νυκτερινή βάρδια. Επίσης, αύριο δεν θα λειτουργήσουν και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.
Στη Ρόδο, όλα τα σχολεία του Δήμου Ρόδου θα παραμείνουν κλειστά, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή καθώς η Ρόδος προβλέπεται να αντιμετωπίσει έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.
Η απόφαση ελήφθη με κύριο στόχο την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων και κηδεμόνων τους. Η ρύθμιση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, ενώ η δημοτική αρχή συνιστά στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις τις ώρες εκδήλωσης της κακοκαιρίας και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.
Στη Σαντορίνη, λόγω των ισχυρών ανέμων, των έντονων βροχοπτώσεων και των κινδύνων στην κυκλοφορία, ο Δήμος Θήρας, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών.
Στην Τήλο, ο Δήμος ενημερώνει τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου να συνεδριάζει ξανά, προκειμένου να αποτυπωθεί η εξέλιξη του φαινομένου.
Σύμφωνα με απόφαση των Δημάρχων, αναστολή λειτουργίας των σχολείων έχει αποφασιστεί για αύριο, Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, στους ακόλουθους δήμους:
Στην Κατερίνη, τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά αύριο Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών. Τόσο σήμερα το απόγευμα, όσο και αύριο Παρασκευή (απόγευμα), κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε νυκτερινή βάρδια. Επίσης, αύριο δεν θα λειτουργήσουν και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.
Στη Ρόδο, όλα τα σχολεία του Δήμου Ρόδου θα παραμείνουν κλειστά, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή καθώς η Ρόδος προβλέπεται να αντιμετωπίσει έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.
Η απόφαση ελήφθη με κύριο στόχο την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων και κηδεμόνων τους. Η ρύθμιση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, ενώ η δημοτική αρχή συνιστά στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις τις ώρες εκδήλωσης της κακοκαιρίας και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.
Στη Σαντορίνη, λόγω των ισχυρών ανέμων, των έντονων βροχοπτώσεων και των κινδύνων στην κυκλοφορία, ο Δήμος Θήρας, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών.
Στην Τήλο, ο Δήμος ενημερώνει τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Στη Σύμη, εξαιτίας των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ο Δήμος προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες.
Στο Καστελόριζο, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία λόγω των επικείμενων καιρικών φαινόμενων που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί τις επόμενες ώρες. Ειδικότερα, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καστελλόριζο θα παραμείνουν προληπτικά κλειστά, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα έχουν μείνει κλειστά τα σχολεία σε Ύδρα, Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και στα Κύθηρα.
Σημειώνεται, ότι έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Σποράδες, ανατολική Στερεά (Αττική) και Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Κόκκινη προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα ισχύει στις Π.Ε. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.
Στο Καστελόριζο, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία λόγω των επικείμενων καιρικών φαινόμενων που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί τις επόμενες ώρες. Ειδικότερα, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καστελλόριζο θα παραμείνουν προληπτικά κλειστά, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα έχουν μείνει κλειστά τα σχολεία σε Ύδρα, Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και στα Κύθηρα.
Σημειώνεται, ότι έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Σποράδες, ανατολική Στερεά (Αττική) και Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Κόκκινη προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα ισχύει στις Π.Ε. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα