Ίλιον: 89χρονος θώπευσε ανήλικη σε παιδική χαρά και της πρότεινε να συνευρεθούν έναντι αμοιβής
Συνελήφθη ο υπερήλικας που φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη που καθόταν σε παγκάκι
Στη σύλληψη ενός 89χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας προχώρησαν αστυνομικοί το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12) σε παιδική χαρά στο Ίλιον.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπερήλικας φέρεται να προσέγγισε μία 17χρονη που καθόταν σε παγκάκι, να τη θώπευσε στον μηρό και, ακολούθως, να της πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά έναντι αμοιβής.
Αμέσως η ανήλικη κάλεσε έναν φίλο της και αυτός ειδοποίησε τις Αρχές με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ να καταφθάνουν στο σημείο και να συλλαμβάνουν τον 89χρονο.
