Κουκουλοφόροι απήγαγαν κτηνίατρο στην Κυπαρισσία, τον πήγαν στην ερημιά και τον πίεσαν να τους αποκαλύψει πού κρύβει 180.000 ευρώ
Κουκουλοφόροι απήγαγαν κτηνίατρο στην Κυπαρισσία, τον πήγαν στην ερημιά και τον πίεσαν να τους αποκαλύψει πού κρύβει 180.000 ευρώ
Τον προσέγγισαν λίγο πριν μπει στο σπίτι του στην Κυπαρισσία και με την απειλή βίας τον επιβίβασαν σε ένα όχημα και τον μετέφεραν σε ερημική παραλιακή περιοχή
Στην καταγγελία πως απήχθη από τέσσερα άτομα προκειμένου να τους αποκαλύψει που κρύβει περίπου 180.000 ευρώ στο πατρικό του σπίτι στα Σεπόλια προχώρησε ένας κτηνίατρος, κάτοικος της Κυπαρισσίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 47χρονος επικοινώνησε το βράδυ της Τρίτης (2/12) με τις Αρχές και ανέφερε ότι περίπου στις 20:00 της ίδιας ημέρας τέσσερα άτομα, τα οποία φορούσαν full face, τον προσέγγισαν λίγο πριν μπει στο σπίτι του στην Κυπαρισσία και με την απειλή βίας τον επιβίβασαν σε ένα όχημα και τον μετέφεραν σε ερημική παραλιακή περιοχή, όπου κατάφεραν να του αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με χρήματα -περίπου 180.000 ευρώ- που φέρεται να κατέχει στο πατρικό του στα Σεπόλια.
Στη συνέχεια δύο εκ των δραστών πήραν τα κλειδιά του και μετέβησαν με το όχημα τους στο σπίτι του 47χρονου στην Κυπαρισσία, ενώ ο ίδιος παρέμεινε στο σημείο με τους άλλους δύο δράστες.
Ακολούθως, οι δράστες επέστρεψαν στο σημείο με το αυτοκίνητο του 47χρονου, το οποίο πήραν από το σπίτι του, ενώ, κατά δήλωση του παθόντα, είχαν καταφέρει να αφαιρέσουν και το χρηματικό ποσό των 25.000 ευρώ.
Μετά τον επιβίβασαν στο όχημα και κατευθύνθηκαν σε αγροτική περιοχή του Βασιλικού. Εκεί οι δράστες εγκατέλειψαν τον 47χρονο με το αυτοκίνητό του και αποχώρησαν έχοντας πάρει μαζί τους τα κλειδιά του οχήματός του.
Ο 47χρονος έφθασε περπατώντας σε ένα καφενείο όπου και επικοινώνησε με τις Αρχές ενημερώνοντας σχετικά για το περιστατικό.
