Το πιο χριστουγεννιάτικο αυτοκίνητο της Αθήνας, οδηγός έβαλε χιλιάδες λαμπάκια και «φώτισε» το κέντρο
Όλα τα μάτια των περαστικών και των οδηγών πέφτουν πάνω στο όχημα του οδηγού που έχει μπει σε γιορτινή διάθεση - Δείτε βίντεο
Ένας οδηγός εθεάθη να κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας και έκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς έχει στολίσει με χιλιάδες χριστουγεννιάτικα λαμπάκια το αυτοκίνητό του.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβασε ένας άλλος οδηγός από το όχημά του στο TikTok, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι διακοσμημένο με πολύχρωμα λαμπάκια, ενώ στην πόρτα του οδηγού έχει τοποθετήσει και έναν κόκκινο φιόγκο.
Καθώς διασχίζει τη Σταδίου μπροστά από την Πλατεία Συντάγματος όλα τα μάτια των περαστικών και των οδηγών πέφτουν πάνω στο υπερφωτεινό αυτοκίνητό του.
