Βόλος: 60χρονος υπάλληλος του ΕΦΚΑ βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος ΕΦΚΑ Υπάλληλος Ανακοπή

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα, αλλά ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει

Σε ηλικία 60 ετών «έφυγε» από ανακοπή καρδιάς υπάλληλος του ΕΦΚΑ Βόλου.

Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν στα γραφεία της οδού Ροζού και σήμερα μετέβη κανονικά στην δουλειά του. Ωστόσο, δεν πρόλαβαν να περάσουν 15 λεπτά και αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε πάνω στα γραφείο του, μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του. Στην υπηρεσία επικράτησε πανικός.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε μετά από λίγο, δεν μπόρεσε να προσφέρει βοήθεια, καθώς ο 60χρονος φέρεται να ήταν ήδη νεκρός.

Πηγή: gegonota.news

