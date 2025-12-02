Δύο χρόνια φυλάκιση σε 49χρονο που συνελήφθη για δεύτερη φορά να οδηγεί μεθυσμένος στο Λασίθι
Δύο χρόνια φυλάκιση σε 49χρονο που συνελήφθη για δεύτερη φορά να οδηγεί μεθυσμένος στο Λασίθι
Πρόκειται για μια από τις πρώτες ποινές που επιβάλλεται μετά την αυστηροποίηση του ΚΟΚ
Στη φυλακή κατέληξε ένας 49χρονος στο Λασίθι της Κρήτης, που συνελήφθη να οδηγεί για δεύτερη φορά μεθυσμένος. Σύμφωνα με το neakriti.gr, πρόκειται για μια από τις πρώτες πανελλαδικά ποινές που επιβάλλονται έπειτα από την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο συλληφθείς, παρά το γεγονός ότι το δίπλωμά του είχε ήδη αφαιρεθεί λόγω της ίδιας παράβασης, παρέμεινε αμετανόητος και συνέχισε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα.
Μέχρι που εντοπίστηκε να οδηγεί ξανά υπό την επήρεια αλκοόλ.
Οι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημά του στον Άγιο Νικόλαο, όπου το αλκοτέστ που του έγινε έδειξε ποσότητα άνω των 0,80 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο.
Ο 49χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και ο εισαγγελέας αποφάσισε την προφυλάκισή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποινή του είναι 24 μήνες φυλάκισης, από τους οποίους θα εκτίσει τον έναν.
Εκπαιδευτές οδήγησης όσο και πολίτες, σχολιάζουν πάντως ότι η αυστηροποίηση των ποινών δεν μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν δεν συνοδεύεται από την καλλιέργεια σωστής παιδείας στο τιμόνι.
