Επιτροπή Ισότητας και Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητούν την αναγνώριση της γονικής άδειας ως πραγματική υπηρεσία για τα μέλη ΔΕΠ

Η πρακτική αυτή βρίσκεται σε προφανή αντίφαση με τη δημόσια πολιτική που, σε όλα τα επίπεδα, αναδεικνύει τη στήριξη των οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος ως εθνική προτεραιότητα. Η έμπρακτη στήριξη της γονικότητας στο πανεπιστήμιο δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ισότητας, αλλά και προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης και ανανέωσης του ίδιου του ακαδημαϊκού θεσμού.Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε το Υπουργείο να εκδώσει σχετική εγκύκλιο ή άλλη διοικητική πράξη, με την οποία θα διευκρινίζεται ρητά ότι ο χρόνος άδειας ανατροφής τέκνου προσμετράται στην έννοια της «πραγματικής υπηρεσίας» για την εξέλιξη μελών ΔΕΠ. Η διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης λόγω γονικών υποχρεώσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα δίκαιο και συνεκτικό πανεπιστημιακόπεριβάλλον.Με εκτίμηση,Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (ΕΙΦΚΔ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)Την επιστολή συνυπογράφουν οι Επιτροπές Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων των ακόλουθων ΑΕΙ:• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο• Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο• Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο• Πανεπιστήμιο Αιγαίου• Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας• Πανεπιστήμιο Πατρών• Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου• Πανεπιστήμιο Πειραιώς• Πολυτεχνείο ΚρήτηςΚαι η:Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ)ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ/ΑΠΟΔΕΚΤΡΙΕΣ:Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία ΖαχαράκηΥπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Δόμνα-Μαρία ΜιχαηλίδουΥφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κύριος Νικόλαος ΠαπαϊωάννουΥφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Ελένη ΡάπτηΓενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτωνκαι Αθλητισμού, κύριος Δημήτριος ΜπουραντώνηςΓενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυρία ΑικατερίνηΠατσογιάννηΓενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, κύριοςΚωνσταντίνος Γλούμης – ΑτσαλάκηςΠρυτανικές Αρχές των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών ΙδρυμάτωνΣυμβούλια Διοίκησης των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών ΙδρυμάτωνΗ ΕΕΔΑ καταγγέλλει διακρίσεις στα δικαιώματα γονικής άδειας για μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙΣοβαρές ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες διακρίσεις σε βάρος μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ελληνικών πανεπιστημίων εκφράζει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) σε επιστολή της προς τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Γεράσιμο Σιάσο. Η παρέμβαση της Επιτροπής αφορά την εφαρμογή της γονικής άδειας ανατροφής και ειδικότερα τη μη προσμέτρηση της άδειας αυτής στον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας για εξέλιξη στη βαθμίδα, όπως προβλέπει Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (17/2022).Η ΕΕΔΑ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη ερμηνεία παραβιάζει το Σύνταγμα και ειδικά το άρθρο 21, το οποίο προστατεύει την οικογένεια, τη μητρότητα και την παιδική ηλικία. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η πρακτική αυτή ακυρώνει τις προσπάθειες της Πολιτείας για αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης, καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό.Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η γονική άδεια αποτελεί θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα, ενισχυμένο από τον Ν. 4808/2021 που ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Οδηγία για την ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Παρά τα θετικά αυτά βήματα, σημειώνει ότι η εφαρμογή τους παραμένει προβληματική, οδηγώντας σε άνιση μεταχείριση εργαζομένων γονέων στα ΑΕΙ.Ενδεικτικά, η ΕΕΔΑ τονίζει ότι άλλου είδους αναστολές καθηκόντων –όπως η εκλογή σε δημόσιο αξίωμα– δεν διακόπτουν τον χρόνο υπηρεσίας, σε αντίθεση με τη γονική άδεια, γεγονός που δημιουργεί παράδοξες και άδικες διαφοροποιήσεις.Καλώντας τα πανεπιστήμια να υιοθετήσουν ενιαία στάση και την Πολιτεία να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των γονέων αποτελεί δείκτη δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Παράλληλα, δηλώνει έτοιμη να συνδράμει με τεκμηρίωση και προτάσεις για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας.Η επιστολή κοινοποιείται στα αρμόδια υπουργεία, τις πρυτανικές αρχές και τα συμβούλια διοίκησης των ΑΕΙ.Η επιστολήΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΚύριο Γεράσιμο ΣιάσοΠρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου2025Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ως το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας και Εθνικός Θεσμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει ως αποστολή της, μεταξύ άλλων, τη διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων που άπτονται της προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με σκοπό την επεξεργασία και διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.Στο πλαίσιο αυτό του θεσμικού της ρόλου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα ζητήματα που αφορούν την προώθηση της ισότητας σε όλους τομείς,1 και στον τομέα της έρευνας και της ανώτατης εκπαίδευσης και στην εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην εθνική έννομη τάξη.Η ΕΕΔΑ απευθύνει σταθερά τις Συστάσεις της προς την Πολιτεία, αναγνωρίζοντας ότι η εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων είναι βασικός παράγοντας που συμβάλλει, μεταξύ πολλών άλλων, στην προστασία των οικογενειακών σχέσεων, στην ισότιμη κατανομή των οικιακών και οικογενειακών ευθυνών μεταξύ γυναικών και ανδρών, στην ενίσχυση των γεννήσεων και την στήριξη της οικογένειας και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Τα δύο τελευταία συνιστούν μάλιστα τους δύο από τους πέντε άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό.Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΕΔΑ καλωσόρισε τα πρόσφατα θετικά μέτρα που εισήγαγε ο Ν. 4808/2021, ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία 2019/1158/ΕΕ για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής,2 εκφράζοντας ταυτόχρονα την1 Έκθεση Αναφοράς της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για την κατάσταση των Γυναικών στην Ελλάδα, Μάρτιος 2024.2 Παρατηρήσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στηνανησυχία της για την ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή τους. Βασικό κριτήριο για την απόλαυση των δικαιωμάτων αυτών στην πράξη είναι η οριζόντια προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να μην αναπαράγονται και να μην προκαλούνται διακρίσεις μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών επαγγελματιών, όσον αφορά τις παροχές προς τους εργαζόμενους γονείς, οι οποίες εμφανίζονται κυρίως με τη μορφή αδειών.Η ΕΕΔΑ με λύπη της πληροφορείται, ότι παρά τις θετικές εξελίξεις, εξακολουθούν να εφαρμόζονται διακρίσεις σε νομοθετικά μέτρα που αφορούν το ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα σε γονική άδεια ανατροφής στην περίπτωση των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ. Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώνει, τυγχάνει μέχρι σήμερα εφαρμογής Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (γνωμοδότηση 17/2022, Τμήμα Γ'), όπου διατυπώνεται η άποψη ότι το χρονικό διάστημα των εννέα (9) μηνών της άδειας ανατροφής με αποδοχές που χορηγήθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για την ανατροφή τέκνου του δεν συνυπολογίζεται στην τριετή προϋπηρεσία που απαιτείται για την εξέλιξή του ως μέλους ΔΕΠ στην επόμενη βαθμίδα σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.Πρόκειται για γνώμη που όχι απλά προσκρούει στο περιεχόμενο του άρθρου 21 του Συντάγματος για την προστασία της οικογένειας, του γάμου, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας, απαξιώνοντας τον θεσμό της ίδιας της οικογένειας, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, αλλά ματαιώνει και τις ίδιες τις δημογραφικές πολιτικές και τα επείγοντα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποτρέψουν την δημογραφική κατάρρευση, την οποία ακριβώς έρχεται να αντιμετωπίσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό.Είναι επομένως πρόδηλο ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος από όλα τα ΑΕΙ της χώρας.Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι αναστολή καθηκόντων λόγω δημόσιου αξιώματος, όπως για παράδειγμα λόγω εκλογής σε βουλευτική ή υπουργική θέση, δεν διακόπτει τον χρόνο υπηρεσίας, αντίθετα εξακολουθεί να λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας για την μονιμοποίηση ή εξέλιξη των μελών ΔΕΠ σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 56) και τις τον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007).Κλείνοντας, η ΕΕΔΑ επαναλαμβάνει την πάγια ετοιμότητά της να σταθεί αρωγός στο έργο της Πολιτείας για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των διακρίσεων, τονίζοντας ταυτόχρονα, ότι η αποτελεσματική λειτουργία ενός ανεξάρτητου ΕΘΑΔ αποτελείΕργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής», 14 Ιουνίου 2021.δείκτη για την αξιολόγηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Με εκτίμηση και εκ των προτέρων ευχαριστίες για τη θετική σας ανταπόκριση.Η Πρόεδρος Μαρία ΓαβουνέληΚαθηγήτρια, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑΚοινοποίηση:∙ Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Σοφία Ζαχαράκη∙ Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου ∙ Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου ∙ Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Ελένη Ράπτη∙ Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Δημήτριος Μπουραντώνης∙ Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Αικατερίνη Πατσογιάννη ∙ Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Γλούμης – Ατσαλάκης∙ Πρυτανικές Αρχές των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ∙ Συμβούλια Διοίκησης των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων