«Ο φόβος κυριαρχεί, παραωρίμασε το αντράκι μου» λέει η μητέρα του μικρού Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο
Ο μικρός Νικόλας δέχθηκε την ερώτηση της μητέρας του σχετικά με το τι θα κάνει από δω και πέρα με τον πιτσιρικά να εξομολογείται πως θέλει... να φάει ελεύθερα
Στο σπίτι του στη Ρόδο βρίσκεται από την Τετάρτη ο μικρός Νικόλας μετά από τη μάχη που έδωσε με τη λευχαιμία. Στο πλευρό του, όλες τις μέρες της νοσηλείας και της αγωνίας, στάθηκε η μητέρα του.
Η κ. Βούλα Γιάννα περιέγραψε τις στιγμές στο νοσοκομείο χαρακτηρίζοντας τες «δύσκολες» ενώ σημείωσε πως ο μικρός Νικόλας ωρίμασε μετά την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε.
«Ήταν πολύ δύσκολο, δύσκολες οι μέρες μέσα στο νοσοκομείο για το πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ο φόβος κυριαρχεί. Με κάθε φάρμακο σκεφτόσουν "τι θα μου προκύψει;". Το σίγουρο είναι ότι ο Νίκος βγήκε πιο ώριμος, πιο δυνατός. Καταλαβαίνει την κάθε στιγμή, την ζει πιο έντονα από ποτέ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Παραωρίμασε το αντράκι αυτό» εξομολογήθηκε η μητέρα του Νικόλα στην κάμερα του Open με τον μικρό να αντιδρά χαριτωμένα και να ρωτάει: «Εννοείς ότι πριν ήμουν μωρό;»
Τι έλειψε περισσότερο στον μικρό ΝικόλαΟ μικρός Νικόλας δέχθηκε την ερώτηση της μητέρας του σχετικά με το τι θα κάνει από δω και πέρα με τον πιτσιρικά να εξομολογείται πως θέλει... να φάει!
Όπως εξήγησε η μητέρα του, οι βαριές θεραπείες που ακολουθούσε ο Νικόλας αυτούς τους 11 μήνες της νοσηλείας του, πειράζουν ορισμένα όργανα και το παιδί ακολουθούσε ειδική διατροφή.
Η ευχή του ΝικόλαΤι εύχεται ο Νικόλας στα υπόλοιπα παιδιά που νοσηλεύονται και δίνουν και εκείνα με την σειρά τους μάχη για να κερδίσουν πίσω την υγεία τους.
«Να τελειώσουν και αυτά πολύ γρήγορα. Έκανα με ένα παιδάκι παρέα που ήρθε δύο εβδομάδες πριν φύγω. Του εύχομαι να τελειώσει γρήγορα και να επιστρέψει σπίτι του, στην καθημερινότητά του» είπε ο μικρός Νικόλας.
Η υποδοχή που του επεφύλασσανΟ μικρός Νικόλας επέστρεψε την Τετάρτη στο σπίτι του νικητής, μετά από 11 μήνες που έδινε μάχη με τη λευχαιμία. Έντεκα μήνες γεμάτους θεραπείες, νοσηλεία και αγωνία.
Αφού αποχαίρετησε και ευχαρίστησε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Παίδων «Η Αγία Σοφία», το οποίο στάθηκε αδιάκοπα στο πλευρό του όσο νοσηλευόταν στην ογκολογική μονάδα του νοσοκομείου, επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο μαζί με την μητέρα του, και επέστρεψε στο νησί του, τη Ρόδο.
Στο αεροδρόμιο, συγγενείς και φίλοι τον υποδέχθηκαν με αγκαλιές, φιλιά και δάκρυα χαράς. Λίγη ώρα αργότερα, συγκινητικές εικόνες καταγράφηκαν και στο σχολείο του μικρού Νικόλα.
Μαθητές και δάσκαλοι τον υποδέχθηκαν με μπαλόνια, πανό, ζωγραφιές και φυσικά το πιο ζεστό τους χειροκρότημα.
@argirogini Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ♥️Κ ΝΑΙ !!! ΒΓΗΚΕ ΝΙΚΗΤΗΣ💪❤️🙏Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΜΩΣΕ ΞΑΝΑ ΜΕ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ....ΣΤΙΓΜΕΣ ΧΑΡΑΣ...ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ..ΔΑΚΡΥΑ ΧΑΡΑΣ...@Marilena Saxini ΟΣΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ...ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ..ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΞΗ ΠΟΥ ΚΑΝΟΝΗΣΕΣ ♥️ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΗΜΟΥΝ ΕΚΕΙ Κ ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΕΝΑΝ ΤΟΣΟ ΔΥΝΑΤΟ ΗΡΩΑ! ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΑΙΔΙ ❤️ΕΥΧΗ ΜΟΥ????ΥΓΕΙΑ..ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ... ΜΟΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΑ Κ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ Κ ΠΕΡΑ ❤️ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ ΜΑΣ ❤️❤️ ❤️❤️@tsampikavonakh @eutuxia_oikonomidi ♬ A Thousand Years（舒适版） - Andree Son
