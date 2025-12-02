Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με φορτηγό στον Ασπρόπυργο
Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με φορτηγό στον Ασπρόπυργο
Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός του ΙΧ που το πρωί της Τρίτης (2/12) συγκρούστηκε με φορτηγό στον Ασπρόπυργο.
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στην οδό Μεγαρίδος, στον Ασπρόπυργο, στο ύψος του αριθμού 113 και προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες προχώρησαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποκατασταθεί η ροή των οχημάτων όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν για λίγη ώρα, μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων
