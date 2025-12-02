Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Αυξημένη κίνηση σε κεντρικό δρόμο του Ασπρόπυργου μετά από τροχαίο - ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό
Αυξημένη κίνηση σε κεντρικό δρόμο του Ασπρόπυργου μετά από τροχαίο - ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό
Δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί λόγω του ατυχήματος
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στην οδό Μεγαρίδος, στον Ασπρόπυργο, στο ύψος του αριθμού 113, λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων, ενός Ι.Χ. επιβατικού και ενός Ι.Χ. φορτηγού.
Σημειώνεται ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί λόγω του ατυχήματος, ενώ στο σημείο υπάρχουν καθυστερήσεις, ενώ η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Σημειώνεται ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί λόγω του ατυχήματος, ενώ στο σημείο υπάρχουν καθυστερήσεις, ενώ η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα