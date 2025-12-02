Αυξημένη κίνηση σε κεντρικό δρόμο του Ασπρόπυργου μετά από τροχαίο - ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό
Αυξημένη κίνηση σε κεντρικό δρόμο του Ασπρόπυργου μετά από τροχαίο - ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό

Δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί λόγω του ατυχήματος

Αυξημένη κίνηση σε κεντρικό δρόμο του Ασπρόπυργου μετά από τροχαίο - ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στην οδό Μεγαρίδος, στον Ασπρόπυργο, στο ύψος του αριθμού 113, λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων, ενός Ι.Χ. επιβατικού και ενός Ι.Χ. φορτηγού.

Σημειώνεται ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί λόγω του ατυχήματος, ενώ στο σημείο υπάρχουν καθυστερήσεις, ενώ η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Αυξημένη κίνηση σε κεντρικό δρόμο του Ασπρόπυργου μετά από τροχαίο - ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό


