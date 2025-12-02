Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Συνελήφθη 52χρονος που κυκλοφορούσε γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ εξετάζονται τα αίτια της πράξης του
Στη σύλληψη ενός 52χρονου, ο οποίος κυκλοφορούσε γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω, προχώρησε το πρωί της Τρίτης (2/12) η Αστυνομία.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το περιστατικό καταγγέλθηκε από τη διευθύντρια του σχολείου στην Αστυνομία και στη συνέχεια έσπευσαν στο σημείο ομάδες ΔΙΑΣ, οι οποίες συνέλαβαν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ εξετάζονται τα αίτια της πράξης του.
