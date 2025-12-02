Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό, δείτε βίντεο
Βίντεο drone δείχνει από ψηλά τις χιονισμένες πλαγιές και τις κορυφές του βουνού
Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στον Παρνασσό, ντύνοντας το βουνό στα λευκά και σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του χειμώνα.
Το νέο τοπίο αποτυπώνεται εντυπωσιακά σε βίντεο drone του Up Stories, που δείχνει από ψηλά τις χιονισμένες πλαγιές και τις κορυφές του βουνού.
Δείτε βίντεο:
Οι εικόνες αναδεικνύουν το φυσικό κάλλος της περιοχής και δείχνουν ότι τις επόμενες ημέρες ο Παρνασσός θα προσφέρει ένα πραγματικά χειμωνιάτικο σκηνικό για όσους επισκεφθούν το βουνό.
