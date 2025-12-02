Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό, δείτε βίντεο
Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό, δείτε βίντεο

Βίντεο drone δείχνει από ψηλά τις χιονισμένες πλαγιές και τις κορυφές του βουνού

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό, δείτε βίντεο
Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στον Παρνασσό, ντύνοντας το βουνό στα λευκά και σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του χειμώνα.

Το νέο τοπίο αποτυπώνεται εντυπωσιακά σε βίντεο drone του Up Stories, που δείχνει από ψηλά τις χιονισμένες πλαγιές και τις κορυφές του βουνού.

Δείτε βίντεο:

Παρνασσός. Τα πρώτα χιόνια έπεσαν και αποκαλύπτουν την μαγεία του χειμώνα.


Οι εικόνες αναδεικνύουν το φυσικό κάλλος της περιοχής και δείχνουν ότι τις επόμενες ημέρες ο Παρνασσός θα προσφέρει ένα πραγματικά χειμωνιάτικο σκηνικό για όσους επισκεφθούν το βουνό.



