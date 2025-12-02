Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά στο Χαϊδάρι, δείτε βίντεο
Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά στο Χαϊδάρι, δείτε βίντεο
Στο σημείο βρισκόταν μία γιαγιά με το εγγονάκι της
Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε σε μία παιδική χαρά στο Χαϊδάρι την ώρα μάλιστα που στο σημείο βρισκόταν μία γιαγιά με το εγγονάκι της.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων το δέντρο έχει πέσει εδώ και δύο ημέρες. Ευτυχώς, τόσο η γυναίκα όσο και το παιδάκι δεν τραυματίστηκαν.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-denhlcco9fqp)
Η πτώση του δέντρου έχει προκαλέσει ζημιές τόσο στα κιγκλιδώματα όσο και σε κάποια παιχνίδια και από τύχη δεν συνέβη κάτι χειρότερο.
Ο χώρος έχει αποκλειστεί ωστόσο εδώ και δύο μέρες δεν έχει περισυλλέξει ακόμα κάποιος το δέντρο.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων το δέντρο έχει πέσει εδώ και δύο ημέρες. Ευτυχώς, τόσο η γυναίκα όσο και το παιδάκι δεν τραυματίστηκαν.
Η πτώση του δέντρου έχει προκαλέσει ζημιές τόσο στα κιγκλιδώματα όσο και σε κάποια παιχνίδια και από τύχη δεν συνέβη κάτι χειρότερο.
Ο χώρος έχει αποκλειστεί ωστόσο εδώ και δύο μέρες δεν έχει περισυλλέξει ακόμα κάποιος το δέντρο.
Ειδήσεις σήμερα:
Με στρατηγική κλιμάκωσης οι αγρότες: Μετά την ΠΑΘΕ, τα Μάλγαρα και τον Ε65, θα αποκλείσουν και λιμάνια
Από τα δυτικά ξεκινά σήμερα η νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και χιόνια στα ορεινά - Ποιες περιοχές θα πληγούν
Α/ΓΕΕΘΑ Χούπης: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο - Τα διδάγματα από Ουκρανία και Μέση Ανατολή
Με στρατηγική κλιμάκωσης οι αγρότες: Μετά την ΠΑΘΕ, τα Μάλγαρα και τον Ε65, θα αποκλείσουν και λιμάνια
Από τα δυτικά ξεκινά σήμερα η νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και χιόνια στα ορεινά - Ποιες περιοχές θα πληγούν
Α/ΓΕΕΘΑ Χούπης: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο - Τα διδάγματα από Ουκρανία και Μέση Ανατολή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα