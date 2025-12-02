Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά στο Χαϊδάρι, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Χαϊδάρι Πτώση δέντρου

Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά στο Χαϊδάρι, δείτε βίντεο

Στο σημείο βρισκόταν μία γιαγιά με το εγγονάκι της

Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά στο Χαϊδάρι, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε σε μία παιδική χαρά στο Χαϊδάρι την ώρα μάλιστα που στο σημείο βρισκόταν μία γιαγιά με το εγγονάκι της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων το δέντρο έχει πέσει εδώ και δύο ημέρες. Ευτυχώς, τόσο η γυναίκα όσο και το παιδάκι δεν τραυματίστηκαν.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-denhlcco9fqp)


Η πτώση του δέντρου έχει προκαλέσει ζημιές τόσο στα κιγκλιδώματα όσο και σε κάποια παιχνίδια και από τύχη δεν συνέβη κάτι χειρότερο.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί ωστόσο εδώ και δύο μέρες δεν έχει περισυλλέξει ακόμα κάποιος το δέντρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Με στρατηγική κλιμάκωσης οι αγρότες: Μετά την ΠΑΘΕ, τα Μάλγαρα και τον Ε65, θα αποκλείσουν και λιμάνια

Από τα δυτικά ξεκινά σήμερα η νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και χιόνια στα ορεινά - Ποιες περιοχές θα πληγούν

Α/ΓΕΕΘΑ Χούπης: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο - Τα διδάγματα από Ουκρανία και Μέση Ανατολή
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης