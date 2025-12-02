Οι αγρότες μετά την ΠΑΘΕ, τα Μάλγαρα και τον Ε65, θα αποκλείσουν και λιμάνια
Στον «χορό» των κινητοποιήσεων μπαίνουν σήμερα και οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι - Ετοιμάζονται μπλόκα σε Έβρο και Βοιωτία - Ποιοι παράγοντες έφεραν φέτος τη μεγάλη συμμετοχή των αγροτών στα μπλόκα
Ο σχεδιασμός των αγροτών για κλιμάκωση του αγώνα τους που περνάει μέσα από μπλόκα κυρίως στο εθνικό δίκτυο αλλά και από άλλες δυναμικές δράσεις που θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα, άρχισε να ξεδιπλώνεται από χθες, Δευτέρα.
Μετά τον αποκλεισμό της Νίκαιας και του Ε65 έξω από την Καρδίτσα από τους Θεσσαλούς αγρότες, χθες ακολούθησαν το δρόμο για τον αποκλεισμό των Μαλγάρων οι αγρότες από την Μακεδονία κλείνοντας τελικά το ρεύμα προς Αθήνα και προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο.
Είναι δεδομένο πως τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλα μπλόκα στη Βοιωτία και τον Έβρο, ενώ οι αγρότες δηλώνουν ανοιχτά την πρόθεση τους να προχωρήσουν και σε αποκλεισμούς λιμανιών και τελωνείων.
Έτσι και τα δύο αυτά μπλόκα θα υποδεχθούν και άλλα αγροτικά μηχανήματα ενώ στον «χορό» των κινητοποιήσεων μπαίνουν σήμερα και οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Λάρισας όπου θα χύσουν γάλα και ακολούθως θα βρεθούν στο μπλόκο της Νίκαιας συμπαραστεκόμενοι στους αγρότες.
Στη χθεσινή συνέλευση του μπλόκου της Λάρισας αποφασίστηκε να γίνει εκδήλωση διαμαρτυρίας την ερχόμενη Πέμπτη έξω από τα δικαστήρια την ώρα που θα δικάζονται δύο συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν στα επεισόδια της Κυριακής στον κόμβο του Πλατυκάμπου. Παράλληλα «κλείδωσε» ο αποκλεισμός με τρακτέρ από τους αγρότες της Μαγνησίας στο λιμάνι του Βόλου, ο οποίος θα γίνει έως και τις 10 Δεκεμβρίου.
Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να βγουν στον κόμβο του Μεγαλοχωρίου αγρότες από τα Τρίκαλα κοιτώντας όμως και προς τον Ε65 που βρίσκεται κοντά τους.
Η στρατηγική της κλιμάκωσηςΧθες στο μπλόκο της Νίκαιας και του Ε65 έγινε σαφές πως ο επόμενος στόχος για τα υπάρχοντα μπλόκα και όσα αλλά στηθούν τις επόμενες μέρες θα είναι η ενδυνάμωση με νέα τρακτέρ δημιουργώντας μια ισχυρή εικόνα και ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί.
Το «κοκτέιλ» των προβλημάτων που φούντωσαν τα μπλόκαΕίναι δεδομένο πως φέτος η συμμετοχή των αγροτών στα μπλόκα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ακόμη ίσως και αυτές των διοργανωτών τους . Μάλιστα είναι πρωτοφανής και η μαχητικότητα που επιδεικνύουν επιμένοντας στη δημιουργία μπλόκων κυρίως στο εθνικό δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη ανακοινώσει πως οι γιορτές θα τους βρουν στο δρόμο δείχνοντας πως δεν θέλουν να αποχωρήσουν σύντομα χωρίς πρώτα να έχει βρεθεί λύση στα προβλήματα τους.
Το κλίμα σε βάρος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν ήδη βαρύ στις τάξεις των αγροτών μετά τις κουτσουρεμένες πληρωμές της περασμένης Παρασκευής καθώς είδαν πολύ λίγα χρήματα στους λογαριασμούς τους από την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν να πληρωθούν αποζημιώσεις και επιδοτήσεις τουλάχιστον ένα χρόνο ενώ κάποιοι ακόμη περιμένουν χρήματα που δικαιούνται από τον Daniel και το 2023. Με κάποιον τρόπο θεωρούν πως αυτοί πληρώνουν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την ίδια ώρα που χρωστάνε καύσιμα, εφόδια και άλλα πολλά από την καλλιεργητική διαδικασία.
Όμως υπάρχει και μια αθέατη πλευρά που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την ασφυκτική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Μια σειρά από βασικά προϊόντα φέτος, παρά το γεγονός ότι είχαν καλές αποδόσεις, δεν έχουν καλή τιμή. Τέτοια προϊόντα είναι το σκληρό σιτάρι, το βαμβάκι αλλά και το καλαμπόκι. Από την άλλη οι κτηνοτρόφοι έχουν πληγεί σημαντικά από την ευλογιά και μαζί τους και οι αγρότες που καλλιέργησαν στις πληγείσες περιοχές ζωοτροφές (όπως τριφύλλι, βίκο και καλαμπόκι) τις οποίες δεν μπορούν να διαθέσουν καθώς θα μπορούσαν δυνητικά να μεταδόσουν τη νόσο .
Έχοντας πρώτα δείξει την ισχύ τους, ίσως από την ερχόμενη εβδομάδα οι αγρότες να συζητήσουν το ενδεχόμενο μια συνάντησης αφού πρώτα προηγηθεί πανελλαδική σύσκεψη που θα εκτιμήσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί επί του πεδίου.
Ενδεχομένως αυτή η συνάντηση που θα ζητήσουν οι αγρότες να είναι με τον ίδιο τον πρωθυπουργό στον οποίο και θα θέσουν ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, ζητώντας 7 λεπτά την κιλοβατώρα, αλλά και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να μπορούν να αποζημιώνονται και άλλες καλλιέργειες που σήμερα δεν είναι σε αυτή την διαδικασία. Όμως θα ζητήσουν και κατώτερες εγγυημένες τιμές για συγκεκριμένα προϊόντα ,των οποίων, μετά την φετινή χρονιά, οι τιμές έχουν κατρακυλήσει σημαντικά.
Πρώτα μπλόκα και μετά συνάντησηΟι αγρότες δεν βιάζονται και έως και την επόμενη εβδομάδα θα υλοποιήσουν τον χάρτη της κλιμάκωσης που έχουν στα χέρια τους και περιλαμβάνει νέα μπλόκα και αποκλεισμούς λιμανιών και τελωνείων. Τι κι αν ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας διεμήνυε πως το υπουργείο είναι ανοιχτό στον διάλογο με τους αγρότες, οι ίδιοι δεν δείχνουν να έχουν ως προτεραιότητα τους την όποια συνάντηση αλλά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού τους.
