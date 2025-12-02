Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Καιρός: Από τα δυτικά ξεκινά σήμερα η νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και χιόνια στα ορεινά - Ποιες περιοχές θα πληγούν
Καιρός: Από τα δυτικά ξεκινά σήμερα η νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και χιόνια στα ορεινά - Ποιες περιοχές θα πληγούν
Μεγάλα ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο τον Νοέμβριο - Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που γεννιέται στη βόρεια Αφρική κινείται προς τη χώρα μας
Νέος κύκλος κακοκαιρίας ξεκινά από σήμερα το απόγευμα, με βροχές και καταιγίδες να επεκτείνονται σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά. Οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο εντοπίζονται στη δυτική, ανατολική και νότια Ελλάδα, με ισχυρούς ανέμους και κατά τόπους έντονα φαινόμενα έως και το τέλος της εβδομάδας.
Η νέα κακοκαιρία εισέρχεται στη χώρα από τα δυτικά, με τις βροχές να εμφανίζονται από το απόγευμα της Τρίτης και να ενισχύονται σημαντικά την Τετάρτη.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η εβδομάδα προβλέπεται βροχερή, με ένταση και κατανομή των φαινομένων που θα εξαρτηθούν από την ακριβή τροχιά της επερχόμενης ύφεσης. Καθώς το σύστημα κινείται ανατολικά, οι βροχές θα καλύψουν σταδιακά όλη την επικράτεια, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς να προκαλούν ανησυχία, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «αφρικανική καταιγίδα» που θα γεννηθεί αύριο Τετάρτη στη βόρεια ακτή της Αφρικής, στη Λιβύη και συγκεκριμένα στον κόλπο της Σύρτης. Το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί γρήγορα προς την Ελλάδα και θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας έως και το τέλος της εβδομάδας, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους νοτιάδες.
Οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο περιλαμβάνουν τη δυτική Ελλάδα — κυρίως περιοχές κοντά στο Ιόνιο — τη νότια Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Αττική, τις Σποράδες, την κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη από τα δυτικά και μέσα σε λίγες ώρες θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες, οι οποίοι από το Σάββατο αναμένεται να στραφούν σε βοριάδες. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα πολύ ορεινά και σε ορισμένα χιονοδρομικά κέντρα. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας διευκρινίζει ότι μέρα με τη μέρα θα μπορεί να δίνει πιο ακριβείς πληροφορίες για την ένταση των φαινομένων και τις περιοχές που θα επηρεαστούν.
Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες — και πάντα πρώιμες — συζητήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι προτεραιότητα έχει η εξέλιξη της κακοκαιρίας των επόμενων ημερών, καθώς το νέο βαρομετρικό σύστημα αναμένεται να απασχολήσει τη χώρα έως το τέλος της εβδομάδας.
Η νέα κακοκαιρία εισέρχεται στη χώρα από τα δυτικά, με τις βροχές να εμφανίζονται από το απόγευμα της Τρίτης και να ενισχύονται σημαντικά την Τετάρτη.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η εβδομάδα προβλέπεται βροχερή, με ένταση και κατανομή των φαινομένων που θα εξαρτηθούν από την ακριβή τροχιά της επερχόμενης ύφεσης. Καθώς το σύστημα κινείται ανατολικά, οι βροχές θα καλύψουν σταδιακά όλη την επικράτεια, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς να προκαλούν ανησυχία, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
☃︎🎅🎄❄️☃️🎁🦌Καλημέρα καλό μήνα και καλή εβδομάδα— Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 1, 2025
✅Βροχερή προβλέπεται η νέα εβδομάδα, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα, καθώς η κατανομή και η ένταση του υετού θα εξαρτηθούν —όπως πάντα— από την ακριβή τροχιά της επερχόμενης ύφεσης. Οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από… pic.twitter.com/go428IT08j
Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «αφρικανική καταιγίδα» που θα γεννηθεί αύριο Τετάρτη στη βόρεια ακτή της Αφρικής, στη Λιβύη και συγκεκριμένα στον κόλπο της Σύρτης. Το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί γρήγορα προς την Ελλάδα και θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας έως και το τέλος της εβδομάδας, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους νοτιάδες.
Οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο περιλαμβάνουν τη δυτική Ελλάδα — κυρίως περιοχές κοντά στο Ιόνιο — τη νότια Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Αττική, τις Σποράδες, την κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη από τα δυτικά και μέσα σε λίγες ώρες θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες, οι οποίοι από το Σάββατο αναμένεται να στραφούν σε βοριάδες. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα πολύ ορεινά και σε ορισμένα χιονοδρομικά κέντρα. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας διευκρινίζει ότι μέρα με τη μέρα θα μπορεί να δίνει πιο ακριβείς πληροφορίες για την ένταση των φαινομένων και τις περιοχές που θα επηρεαστούν.
Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες — και πάντα πρώιμες — συζητήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι προτεραιότητα έχει η εξέλιξη της κακοκαιρίας των επόμενων ημερών, καθώς το νέο βαρομετρικό σύστημα αναμένεται να απασχολήσει τη χώρα έως το τέλος της εβδομάδας.
Νοέμβριος 2025: Μεγάλα ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο – Πάνω από 1000 χιλιοστά στα ΤζουμέρκαΟ Νοέμβριος του 2025 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, σύμφωνα με τις καταγραφές του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζεται η χωρική κατανομή του συνολικού μηνιαίου υετού πάνω από την Ελλάδα για τον Νοέμβριο του 2025.
Εικόνα 1. Συνολικός μηνιαίος υετός για τον Νοέμβριο 2025, όπως καταγράφηκε από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του χάρτη, 4 σταθμοί κατέγραψαν μηνιαίο ύψος βροχής άνω των 800 χιλιοστών, 13 σταθμοί άνω των 600 χιλιοστών, 33 σταθμοί άνω των 400 χιλιοστών, ενώ 283 σταθμοί κατέγραψαν ποσότητες μεγαλύτερες από 100 χιλιοστά (ποσοστό 51% επί του συνόλου των ενεργών σταθμών). Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής καταγράφηκε στον Καταρράκτη Άρτας, όπου σημειώθηκαν 1055 χιλιοστά, με ορισμένες μικρές απώλειες στην καταγεγραμμένη ποσότητα λόγω μικρών διακοπών στη μετάδοση δεδομένων.
Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στην ορεινή ζώνη των Τζουμέρκων, όπου τα καταγεγραμμένα ύψη υπερέβησαν τα 1000 χιλιοστά μέσα σε έναν μήνα. Οι μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης του Νοεμβρίου 2025 στον Καταρράκτη και στα Λεπιανά Άρτας συγκαταλέγονται στα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής που έχουν καταγραφεί από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής εμφανίζονται κυρίως σε τρεις περιόδους με έντονα καιρικά φαινόμενα: τον Φεβρουάριο 2019 (κακοκαιρίες Χιόνη και Ωκεανίς), τον Σεπτέμβριο 2023 (κακοκαιρίες Daniel και Ηλίας) και τον Νοέμβριο 2025 (κακοκαιρία 18-22/11 και κακοκαιρία Adel).
Εικόνα 2. Τα 10 μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Ο καιρός σήμεραΠροβλέπονται νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές στα Δυτικά και στην Κρήτη και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Τις βραδινές και τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 13, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από 4 έως 14, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 3 έως 17, στο Ιόνιο από 11 έως 17, στο Αιγαίο από 7 έως 18 (στο Βόρειο Αιγαίο έως 16 βαθμούς) και στην Κρήτη από 8 έως 19 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα δυτικά θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς (στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και βαθμιαία μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.
Ο καιρός την Τετάρτη 3 ΔεκεμβρίουΣτην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και από το βράδυ στις Κυκλάδες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου πιθανόν να είναι έντονα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 4 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Πέμπτη 4 ΔεκεμβρίουΣτη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο, το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Ο καιρός την Παρασκευή 5 ΔεκεμβρίουΣτην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια πιθανώς τοπικά ισχυρές. Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι μετωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα 7 πιθανώς 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός το Σάββατο 6 ΔεκεμβρίουΣτα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια.
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Πρώτος ο Αναστασόπουλος με 22,49%, δεύτερος ο Κουτσόλαμπρος με 18,84%
Α/ΓΕΕΘΑ Χούπης: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο - Τα διδάγματα από Ουκρανία και Μέση Ανατολή
Ρωσία εναντίον Ελλάδας: Μια σχέση με απειλές από τη δεκαετία του '50 μέχρι σήμερα - Από τα πυρηνικά του Χρουστσόφ στα drones της Ζαχάροβα
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Πρώτος ο Αναστασόπουλος με 22,49%, δεύτερος ο Κουτσόλαμπρος με 18,84%
Α/ΓΕΕΘΑ Χούπης: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο - Τα διδάγματα από Ουκρανία και Μέση Ανατολή
Ρωσία εναντίον Ελλάδας: Μια σχέση με απειλές από τη δεκαετία του '50 μέχρι σήμερα - Από τα πυρηνικά του Χρουστσόφ στα drones της Ζαχάροβα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα