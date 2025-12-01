Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Κατάθεση Σκέρτσου στη δίκη Novartis: Η υπόθεση αυτή είναι μια μελανή σελίδα της ελληνικής ιστορίας
O υπουργός Επικρατείας κλήθηκε και κατέθεσε στο δικαστήριο καθώς είχε διατελέσει το επίδικο διάστημα διευθυντής του γραφείου του κ. Στουρνάρα όταν εκείνος κατείχε τα ηνία του υπουργείο Οικονομικών
Με την κατάθεση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου συνεχίστηκε σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της Novartis με κατηγορούμενους τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη.
Ο κ. Σκέρτσος κλήθηκε και κατέθεσε στο δικαστήριο καθώς είχε διατελέσει το επίδικο διάστημα διευθυντής του γραφείου του κ. Στουρνάρα όταν εκείνος κατείχε τα ηνία του υπουργείο Οικονομικών.
«Πρόκειται για έναν άνθρωπο βαθιά έντιμο και πατριώτη στον οποίο όλοι χρωστάμε συνέβαλε τα μέγιστα για να σωθεί η χώρα. Δεν μπορώ να δεχθώ οτιδήποτε αφορά στο ήθος του» είπε ο μάρτυρας αναφερόμενος στον κ. Στουρνάρα, διοικητική σήμερα της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).
«Η υπόθεση της Novartis είναι μια από τις μελανές σελίδες της ελληνικής ιστορίας», σημείωσε ακόμη ο κ. Σκέρτσος για να προσθέσει: «Ο κ. Στουρνάρας όταν ανέλαβε το 2012 το υπουργείο Οικονομικών κλήθηκε ως μη πολιτικό πρόσωπο να υλοποιήσει δεσμεύσεις του πρώτου και του δευτέρου μνημονίου, όπως το συμψηφισμό και την εξόφληση οφειλών σε φαρμακευτικές εταιρίες. Ο Στουρνάρας δεν είχε καμία εμπλοκή στο σχεδιασμό και την ψήφιση αυτού του σχεδίου. Το να κατηγορείται ότι χρηματίστηκε για να υλοποιήσει μια απόφαση που είχε ήδη υλοποιηθεί, είναι αστείο».
Τέλος ο υπουργός Επικρατείας κατέθεσε πως «δεν έχει λογική να δωροδοκηθεί κάποιος που δεν έχει αρμοδιότητα για να λάβει απόφαση» και πώς οι ισχυρισμοί των κατηγορούμενων ότι χρηματίστηκε για να υλοποιήσει μια απόφαση που προϋπήρχε είναι ανυπόστατα.
