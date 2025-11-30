Έκρηξη φιάλης υγραερίου και φωτιά σε καφετέρια στη Νεάπολη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έκρηξη φιάλης υγραερίου και φωτιά σε καφετέρια στη Νεάπολη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά

Εικόνες χάους σημειώθηκαν στη Νεάπολη, όταν κιόσκι καφετέριας που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το λιμάνι τυλίχτηκε στις φλόγες, έπειτα από διαρροή και έκρηξη φιάλης υγραερίου που προκάλεσε φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flynews.gr, οι θαμώνες που βρίσκονταν στο σημείο, αντέδρασαν άμεσα και απομακρύνθηκαν εγκαίρως από τον χώρο, πριν σημειωθεί ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση και προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:


