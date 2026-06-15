Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Γιατί οι ειδικοί θεωρούν το καλοκαίρι την καλύτερη εποχή για να ενισχύσουμε οστά και μυς μετά τα 40
Γιατί οι ειδικοί θεωρούν το καλοκαίρι την καλύτερη εποχή για να ενισχύσουμε οστά και μυς μετά τα 40
Η εποχή που το σώμα μπορεί να επανεκκινήσει τη δύναμή του
Το καλοκαίρι θεωρείται παραδοσιακά περίοδος ξεκούρασης, διακοπών και χαλάρωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις στη μυοσκελετική υγεία, αποτελεί μία από τις πιο ευνοϊκές περιόδους του χρόνου για να ενισχύσει κανείς τη δύναμη των οστών και των μυών, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 40 ετών.
Η αυξημένη έκθεση στον ήλιο συμβάλλει στη φυσική σύνθεση βιταμίνης D, η οποία είναι καθοριστική για την απορρόφηση του ασβεστίου και τη διατήρηση της οστικής υγείας. Παράλληλα, η καλοκαιρινή διατροφή της Μεσογείου είναι πλούσια σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ψάρια και θαλασσινά, παρέχοντας σημαντικά μικροθρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν το μυοσκελετικό σύστημα.
Επιπλέον, οι περισσότεροι άνθρωποι διαθέτουν περισσότερο χρόνο για φυσική δραστηριότητα, επαφή με το σώμα τους και υιοθέτηση νέων συνηθειών ευεξίας.
Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ειδικοί στον χώρο της μυοσκελετικής υγείας, η διατροφή και ο τρόπος ζωής από μόνα τους δεν αρκούν για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της δύναμης.
Το σώμα χρειάζεται στοχευμένα μηχανικά ερεθίσματα.
• Μείωση της μυϊκής μάζας (σαρκοπενία)
• Σταδιακή απώλεια οστικής πυκνότητας
• Μείωση ισορροπίας και σταθερότητας
• Αυξημένη επιβάρυνση σε αρθρώσεις και μέση
Η σαρκοπενία, δηλαδή η προοδευτική απώλεια μυϊκής μάζας και λειτουργικότητας, έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ένας από τους βασικούς παράγοντες μείωσης της κινητικότητας και της ανεξαρτησίας με την ηλικία.
Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, η απώλεια μυϊκής δύναμης μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα από όσο αντιλαμβανόμαστε και να επιταχύνεται εάν δεν υπάρχει επαρκής μηχανική φόρτιση και ενεργοποίηση του μυοσκελετικού συστήματος.
Η αυξημένη έκθεση στον ήλιο συμβάλλει στη φυσική σύνθεση βιταμίνης D, η οποία είναι καθοριστική για την απορρόφηση του ασβεστίου και τη διατήρηση της οστικής υγείας. Παράλληλα, η καλοκαιρινή διατροφή της Μεσογείου είναι πλούσια σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ψάρια και θαλασσινά, παρέχοντας σημαντικά μικροθρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν το μυοσκελετικό σύστημα.
Επιπλέον, οι περισσότεροι άνθρωποι διαθέτουν περισσότερο χρόνο για φυσική δραστηριότητα, επαφή με το σώμα τους και υιοθέτηση νέων συνηθειών ευεξίας.
Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ειδικοί στον χώρο της μυοσκελετικής υγείας, η διατροφή και ο τρόπος ζωής από μόνα τους δεν αρκούν για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της δύναμης.
Το σώμα χρειάζεται στοχευμένα μηχανικά ερεθίσματα.
Η αόρατη αλλαγή μετά τα 40Μετά την ηλικία των 40 ετών, ξεκινά σταδιακά μια φυσική αλλά σημαντική μεταβολή στο σώμα:
• Μείωση της μυϊκής μάζας (σαρκοπενία)
• Σταδιακή απώλεια οστικής πυκνότητας
• Μείωση ισορροπίας και σταθερότητας
• Αυξημένη επιβάρυνση σε αρθρώσεις και μέση
Η σαρκοπενία, δηλαδή η προοδευτική απώλεια μυϊκής μάζας και λειτουργικότητας, έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ένας από τους βασικούς παράγοντες μείωσης της κινητικότητας και της ανεξαρτησίας με την ηλικία.
Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, η απώλεια μυϊκής δύναμης μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα από όσο αντιλαμβανόμαστε και να επιταχύνεται εάν δεν υπάρχει επαρκής μηχανική φόρτιση και ενεργοποίηση του μυοσκελετικού συστήματος.
Η ελληνική επιστημονική προσέγγιση
Η σημασία της στοχευμένης μηχανικής φόρτισης έχει αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής διερεύνησης και στην Ελλάδα.
Ερευνητική ομάδα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Ενδοκρινολογίας Δρ. Γεωργίου Χρούσου, έχει εξετάσει την επίδραση της οστεογονικής φόρτισης σε δείκτες που σχετίζονται με τη μυοσκελετική υγεία και τη λειτουργικότητα.
Τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι το σώμα ανταποκρίνεται σε εξειδικευμένα μηχανικά ερεθίσματα, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργικής δύναμης και της συνολικής φυσικής κατάστασης.
Η προσέγγιση της OsteoStrong®
Η OsteoStrong® αποτελεί ένα καινοτόμο σύστημα οστεογονικής φόρτισης που στοχεύει στην ενεργοποίηση των φυσικών μηχανισμών του οργανισμού που σχετίζονται με:
• Την οστική πυκνότητα
• Τη μυϊκή δύναμη
• Τη σταθερότητα και ισορροπία
• Τη συνολική λειτουργικότητα του σώματος
Δεν πρόκειται για κλασική μορφή άσκησης ούτε για γυμναστήριο. Οι συνεδρίες είναι σύντομες και βασίζονται σε στοχευμένα μηχανικά ερεθίσματα που εφαρμόζονται με ασφάλεια και καθοδήγηση.
Η μέθοδος απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας, με ιδιαίτερη αξία για άτομα άνω των 40, όπου οι ανάγκες για πρόληψη και διατήρηση της δύναμης γίνονται πιο σημαντικές.
X3 – Το σύστημα λειτουργικής δύναμης
Στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης για τη μυοσκελετική υγεία, η OsteoStrong® Greece ενσωματώνει και το X3, ένα σύστημα προπόνησης με ελαστική μεταβλητή αντίσταση.
Το X3 έχει σχεδιαστεί ώστε να:
• Ενεργοποιεί περισσότερες μυϊκές ίνες σε κάθε κίνηση
• Προσαρμόζει φυσικά την αντίσταση στο εύρος της άσκησης
• Μειώνει την επιβάρυνση των αρθρώσεων
• Υποστηρίζει τη γρήγορη ανάπτυξη δύναμης με μικρή χρονική δέσμευση
Ο συνδυασμός OsteoStrong® και X3 δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενίσχυσης της δύναμης και της λειτουργικότητας.
Summer Strong Month: Ο Ιούνιος αφιερωμένος στη δύναμη
Με αφορμή την καλοκαιρινή περίοδο, η OsteoStrong® Greece παρουσιάζει το Summer Strong Month, μια πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα σε νέους επισκέπτες να γνωρίσουν τη μέθοδο μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπειρία αξιολόγησης.
Η εμπειρία περιλαμβάνει:
• Intro Session και γνωριμία με τη φιλοσοφία OsteoStrong®
• Αξιολόγηση ισορροπίας
• Μέτρηση δύναμης λαβής (Grip Strength)
• Posture assessment
• Αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων
• Εξατομικευμένες προτάσεις από εξειδικευμένο coach
• Γνωριμία με OsteoStrong® και X3 σε πρακτικό επίπεδο
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Η δύναμη δεν είναι θέμα ηλικίας
Η σύγχρονη επιστήμη δείχνει ότι η δύναμη και η λειτουργικότητα δεν μειώνονται αναγκαστικά με την ηλικία, αλλά επηρεάζονται από τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και ενεργοποιούμε το σώμα μας.
Η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη μελλοντική ποιότητα ζωής.
Το καλοκαίρι, με τις ιδανικές συνθήκες που προσφέρει, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για το πρώτο βήμα.
Κλείστε την αξιολόγηση Summer Strong Month
Μέσα στον Ιούνιο, η OsteoStrong® Greece προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης και γνωριμίας με τη μέθοδο και το X3.
Ανακαλύψτε πού βρίσκεται σήμερα η δύναμη, η ισορροπία και η λειτουργικότητα του σώματός σας - και πώς μπορούν να βελτιωθούν.
Γιατί η πραγματική επένδυση στο σώμα σας δεν είναι για ένα καλοκαίρι.
Είναι για όλα τα καλοκαίρια που έρχονται.
I Am OsteoStrong®.
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ ή τηλεφωνήστε σε ένα από 4 κέντρα που έχει η OsteoStrong στη χώρα μας:
• Γλυφάδα (Γρ. Λαμπράκη 34, τηλ: 210 9647906)
• Αθήνα (Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ: 21 0729 8209)
• Μαρούσι (Γράμμου 73 τηλ: 2106179265)
• Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ: 231 046 7490)
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