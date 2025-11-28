Κλήρωση Eurojackpot 28/11/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Κλήρωση Eurojackpot 28/11/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (28/11), η κλήρωση του Eurojackpot, που στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι εξής: 12, 16, 35, 46, 50 και 3 και 5.

