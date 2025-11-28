Θεσσαλονίκη: 23χρονος καταδικάστηκε για ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του - Τη χτυπούσε με κλωτσιές στα γεννητικά όργανα και την έφτυνε στη μέση του δρόμου