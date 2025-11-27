ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Κλήρωση για μόνιμες προσλήψεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΕΛΛΑΔΑ
Προσλήψεις ΑΣΕΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Κλήρωση για μόνιμες προσλήψεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ποιοι υποψήφιοι συμμετέχουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που θα ενεργοποιήσει το ΑΣΕΠ στο πλαίσιο της προκήρυξης 2Κ/2025 για το ΕΑΠ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Κλήρωση για μόνιμες προσλήψεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το ΑΣΕΠ θα ενεργοποιήσει αύριο την ηλεκτρονική εφαρμογή λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας, που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, στο πλαίσιο της προκήρυξης 2Κ/2025, η οποία προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 162 θέσεων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Η ηλεκτρονική εφαρμογή λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας θα εφαρμοστεί σε όλους τους υποψήφιους με σκοπό την αποφυγή κληρώσεων μεταξύ των ισοβαθμούντων και την επιτάχυνση στον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων της προκήρυξης.

Στους πίνακες κατάταξης που θα αναρτηθούν, θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Η ενεργοποίηση της εν λόγω εφαρμογής για τους υποψηφίους, θα διενεργηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή, στο κατάστημα του ΑΣΕΠ και ώρα 14:00 παρουσία της Προέδρου της ΚΕΔ των άρθρων 28-30 του ν. 4765/2021.

Τι προβλέπεται για τους πίνακες της 2Κ/2025


Στο πλαίσιο της προκήρυξης, το ΑΣΕΠ προχωρά:

Στην έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων για 123 θέσεις ΠΕ σε ειδικότητες όπως:

ΠΕ Αρχειονόμων & Βιβλιοθηκονόμων


Κλείσιμο
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

ΠΕ Οικονομικού

ΠΕ Μαθηματικών

ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτέκτονες, Ηλεκτρολόγοι, Πολιτικοί)

ΠΕ Πληροφορικής (Software – Hardware)

ΠΕ Ψυχολόγων

καθώς και 23 θέσεων ΔΕ για ειδικότητες Διοικητικού-Λογιστικού και Υποστηρικτικού Προσωπικού.

β) Στην έκδοση οριστικών πινάκων για 16 θέσεις ΤΕ, μεταξύ των οποίων:

-ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

-ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

-ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware)

Ειδήσεις σήμερα:

Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε 7 περιοχές

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική

«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης