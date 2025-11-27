ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Κλήρωση για μόνιμες προσλήψεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Ποιοι υποψήφιοι συμμετέχουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που θα ενεργοποιήσει το ΑΣΕΠ στο πλαίσιο της προκήρυξης 2Κ/2025 για το ΕΑΠ
Το ΑΣΕΠ θα ενεργοποιήσει αύριο την ηλεκτρονική εφαρμογή λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας, που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, στο πλαίσιο της προκήρυξης 2Κ/2025, η οποία προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 162 θέσεων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).
Η ενεργοποίηση της εν λόγω εφαρμογής για τους υποψηφίους, θα διενεργηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή, στο κατάστημα του ΑΣΕΠ και ώρα 14:00 παρουσία της Προέδρου της ΚΕΔ των άρθρων 28-30 του ν. 4765/2021.
Στο πλαίσιο της προκήρυξης, το ΑΣΕΠ προχωρά:
Στην έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων για 123 θέσεις ΠΕ σε ειδικότητες όπως:
ΠΕ Αρχειονόμων & Βιβλιοθηκονόμων
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Οικονομικού
ΠΕ Μαθηματικών
ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτέκτονες, Ηλεκτρολόγοι, Πολιτικοί)
Τι προβλέπεται για τους πίνακες της 2Κ/2025
ΠΕ Πληροφορικής (Software – Hardware)
ΠΕ Ψυχολόγων
καθώς και 23 θέσεων ΔΕ για ειδικότητες Διοικητικού-Λογιστικού και Υποστηρικτικού Προσωπικού.
β) Στην έκδοση οριστικών πινάκων για 16 θέσεις ΤΕ, μεταξύ των οποίων:
-ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
-ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
-ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware)
