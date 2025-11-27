Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης
Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε αισθητή στις περισσότερες περιοχές του νησιού
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε στις 02:08 την Κρήτη.
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα Βόρεια – βορειοδυτικά των Σισών Ρεθύμνου και είχε εστιακό βάθος 61,4 χλμ.
Σύμφωνα με αναφορές η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε αισθητή στις περισσότερες περιοχές του νησιού.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος
Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»
Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα Βόρεια – βορειοδυτικά των Σισών Ρεθύμνου και είχε εστιακό βάθος 61,4 χλμ.
Σύμφωνα με αναφορές η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε αισθητή στις περισσότερες περιοχές του νησιού.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος
Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»
Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα