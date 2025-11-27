Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Κρήτη

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε αισθητή στις περισσότερες περιοχές του νησιού

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε στις 02:08 την Κρήτη.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα Βόρεια – βορειοδυτικά των Σισών Ρεθύμνου και είχε εστιακό βάθος 61,4 χλμ.

Σύμφωνα με αναφορές η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε αισθητή στις περισσότερες περιοχές του νησιού.

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης




Ειδήσεις σήμερα:

Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος

Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»

Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη

Thema Insights

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης