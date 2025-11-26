Στο κόκκινο χαλί του Madwalk η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε βίντεο
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα συνοδευόταν από τον γιο της - Φωτογραφήθηκε με την Σήλια Κριθαριώτη
Το «παρών» στο Madwalk 2025 έδωσε απόψε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Φορώντας ένα εντυπωσιακό ασημί μίνι φόρεμα, το οποίο συνόδευσε με ασορτί τσάντα και παπούτσια, η κυρία Γκιλφόιλ, συνοδευόμενη από τον γιο της, φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί που είχε στρωθεί στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do του Παλαιού Φαλήρου δίπλα στην διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, Σήλια Κριθαριώτη.
Μαζί τους ήταν και ο CEO του MAD, Ανδρέας Κουρής.
