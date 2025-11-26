Στο κόκκινο χαλί του Madwalk η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Madwalk 2025 Σήλια Κριθαριώτη

Στο κόκκινο χαλί του Madwalk η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε βίντεο

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα συνοδευόταν από τον γιο της - Φωτογραφήθηκε με την Σήλια Κριθαριώτη

Στο κόκκινο χαλί του Madwalk η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε βίντεο
31 ΣΧΟΛΙΑ
Το «παρών» στο Madwalk 2025 έδωσε απόψε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Φορώντας ένα εντυπωσιακό ασημί μίνι φόρεμα, το οποίο συνόδευσε με ασορτί τσάντα και παπούτσια, η κυρία Γκιλφόιλ, συνοδευόμενη από τον γιο της, φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί που είχε στρωθεί στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do του Παλαιού Φαλήρου δίπλα στην διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, Σήλια Κριθαριώτη.

Μαζί τους ήταν και ο CEO του MAD, Ανδρέας Κουρής.

Στο κόκκινο χαλί του Madwalk η Κίμπερλι Γκιλφόιλ


Στο κόκκινο χαλί του Madwalk η Κίμπερλι Γκιλφόιλ


Ειδήσεις σήμερα:

Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος

Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»

Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
31 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης