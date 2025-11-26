Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Λάρισα: Ένα πουλί προκάλεσε μπλακ άουτ - Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε 14 άτομα από ασανσέρ
Λάρισα: Ένα πουλί προκάλεσε μπλακ άουτ - Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε 14 άτομα από ασανσέρ
Από τις 7 το πρωί καταγράφηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της πόλης με τα προβλήματα να διαρκούν περίπου μισή ώρα με 45 λεπτά
Σοβαρά προβλήματα με την τροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος παρουσιάστηκαν εξαιτίας... ενός πουλιού στη Λάρισα το πρωί της Τετάρτης (26/11).
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το onlarissa.gr, από τις 7 το πρωί καταγράφηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της πόλης με τα προβλήματα να διαρκούν περίπου μισή ώρα με 45 λεπτά.
Η Πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 14 κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ.
Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, το πρόβλημα προκλήθηκε από ένα πουλί που ενεργοποίησε το σύστημα προστασίας στον υποσταθμό υψηλής τάσης στη συνοικία του Λειβαδακίου.
Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης άρχισε να γίνεται σταδιακά λίγο πριν τις 8 το πρωί.
