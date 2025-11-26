Λάρισα: Ένα πουλί προκάλεσε μπλακ άουτ - Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε 14 άτομα από ασανσέρ

Από τις 7 το πρωί καταγράφηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της πόλης με τα προβλήματα να διαρκούν περίπου μισή ώρα με 45 λεπτά