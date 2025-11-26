Λάρισα: Ένα πουλί προκάλεσε μπλακ άουτ - Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε 14 άτομα από ασανσέρ
Λάρισα: Ένα πουλί προκάλεσε μπλακ άουτ - Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε 14 άτομα από ασανσέρ

Από τις 7 το πρωί καταγράφηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της πόλης με τα προβλήματα να διαρκούν περίπου μισή ώρα με 45 λεπτά

Λάρισα: Ένα πουλί προκάλεσε μπλακ άουτ - Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε 14 άτομα από ασανσέρ
Σοβαρά προβλήματα με την τροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος παρουσιάστηκαν εξαιτίας... ενός πουλιού στη Λάρισα το πρωί της Τετάρτης (26/11).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το onlarissa.gr, από τις 7 το πρωί καταγράφηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της πόλης με τα προβλήματα να διαρκούν περίπου μισή ώρα με 45 λεπτά.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 14 κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, το πρόβλημα προκλήθηκε από ένα πουλί που ενεργοποίησε το σύστημα προστασίας στον υποσταθμό υψηλής τάσης στη συνοικία του Λειβαδακίου.

Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης άρχισε να γίνεται σταδιακά λίγο πριν τις 8 το πρωί.

