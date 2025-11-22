Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Γυναίκα στα λευκά σε παράξενο τελετουργικό σε παραλία του Βόλου - Δείτε βίντεο
Η γυναίκα είναι σε στάση διαλογισμού και προσευχής - Πολλά τα σχόλια των χρηστών του διαδικτύου
Ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφηκε στην παραλία Μαλακίου στο Πήλιο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας πλήθος σχολίων και συζητήσεων.
Στο βίντεο εμφανίζεται μια νεαρή κοπέλα ντυμένη ολόλευκα – από το κεφάλι μέχρι τα πόδια – να μπαίνει μέσα στη θάλασσα του Παγασητικού, παραμένοντας ακίνητη σε στάση διαλογισμού. Οι κινήσεις της είναι ήρεμες και ελεγχόμενες, ενώ φαίνεται να συνδέεται με τον χώρο και το φυσικό περιβάλλον γύρω της, σαν να πραγματοποιεί ένα προσωπικό τελετουργικό ή άσκηση απόλυτης συγκέντρωσης.
Σύμφωνα με χρήστες που σχολιάζουν το περιστατικό στα κοινωνικά δίκτυα, η συγκεκριμένη εικόνα δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Αναφέρουν ότι η νεαρή γυναίκα εμφανίζεται συχνά στο ίδιο σημείο, κυρίως τις πρωινές ώρες, πραγματοποιώντας παρόμοιες στιγμές σιωπής και διαλογισμού μέσα στη θάλασσα, τραβώντας κάθε φορά τα βλέμματα των περαστικών.
Άλλοι βλέπουν στη σκηνή μια πράξη προσωπικής γαλήνης ή ένας ιδιαίτερος τρόπος άσκησης, ενώ κάποιοι τη χαρακτηρίζουν «μυστικιστική» και «σύγχρονη τελετουργία» που μαγνητίζει το ενδιαφέρον.
Το βίντεο συνεχίζει να διαδίδεται με ταχύτητα στα social media, με χιλιάδες προβολές και ποικίλα σχόλια, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα της κοπέλας ούτε αν πρόκειται για οργανωμένη πρακτική ή προσωπική της συνήθεια.
