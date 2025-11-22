Γυναίκα στα λευκά σε παράξενο τελετουργικό σε παραλία του Βόλου - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Πήλιο Παραλία τελετουργικό

Γυναίκα στα λευκά σε παράξενο τελετουργικό σε παραλία του Βόλου - Δείτε βίντεο

Η γυναίκα είναι σε στάση διαλογισμού και προσευχής - Πολλά τα σχόλια των χρηστών του διαδικτύου

Γυναίκα στα λευκά σε παράξενο τελετουργικό σε παραλία του Βόλου - Δείτε βίντεο
96 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφηκε στην παραλία Μαλακίου στο Πήλιο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας πλήθος σχολίων και συζητήσεων.

Στο βίντεο εμφανίζεται μια νεαρή κοπέλα ντυμένη ολόλευκα – από το κεφάλι μέχρι τα πόδια – να μπαίνει μέσα στη θάλασσα του Παγασητικού, παραμένοντας ακίνητη σε στάση διαλογισμού. Οι κινήσεις της είναι ήρεμες και ελεγχόμενες, ενώ φαίνεται να συνδέεται με τον χώρο και το φυσικό περιβάλλον γύρω της, σαν να πραγματοποιεί ένα προσωπικό τελετουργικό ή άσκηση απόλυτης συγκέντρωσης.

@raldopietri

♬ Light BRO x 3 - Light

Σύμφωνα με χρήστες που σχολιάζουν το περιστατικό στα κοινωνικά δίκτυα, η συγκεκριμένη εικόνα δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Αναφέρουν ότι η νεαρή γυναίκα εμφανίζεται συχνά στο ίδιο σημείο, κυρίως τις πρωινές ώρες, πραγματοποιώντας παρόμοιες στιγμές σιωπής και διαλογισμού μέσα στη θάλασσα, τραβώντας κάθε φορά τα βλέμματα των περαστικών.

Άλλοι βλέπουν στη σκηνή μια πράξη προσωπικής γαλήνης ή ένας ιδιαίτερος τρόπος άσκησης, ενώ κάποιοι τη χαρακτηρίζουν «μυστικιστική» και «σύγχρονη τελετουργία» που μαγνητίζει το ενδιαφέρον.

Το βίντεο συνεχίζει να διαδίδεται με ταχύτητα στα social media, με χιλιάδες προβολές και ποικίλα σχόλια, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα της κοπέλας ούτε αν πρόκειται για οργανωμένη πρακτική ή προσωπική της συνήθεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»

«Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Η δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο έφυγε από εκπομπή μέσα σε 20 δευτερόλεπτα

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου - Πώς εντοπίστηκε η σορός σε σπηλιά τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνιση
96 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης