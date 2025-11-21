Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο Τζαβέλλας για πιθανές παραβιάσεις στα μέτρα πρόληψης της ευλογιάς
Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητά επίσης από εννέα εισαγγελίες Εφετών έρευνα για το εάν έχουν τελεστεί και άλλες αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπάγγελτα
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, σύμφωνα με πληροφορίες, παρήγγειλε σε εννέα εισαγγελίες Εφετών της χώρας την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί εάν τελέστηκε ή όχι, από οιοδήποτε πρόσωπο, υπάλληλο ή μη, το αδίκημα της παραβίασης των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (άρθρο 285 Ποινικού Κώδικα), που σχετίζονται με την αποτροπή της διάδοσης στην Ελλάδα, της μεταδοτικής νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Παράλληλα, ο κ. Τζαβέλλας ζητάει από τους συναδέλφους του να ερευνήσουν, αν έχουν τελεστεί και άλλες αξιόποινες πράξεις, που διώκονται αυτεπάγγελτα.
Η παραγγελία του κ. Τζαβέλλα έγινε προς τους Εισαγγελείς Εφετών Λάρισας, Θράκης, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Λαμίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Ναυπλίου και Αιγαίου, με εντολή να διαβιβαστούν στους κατά τόπους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφέρειάς τους, τόσο η επιστολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όσο και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν μαζί με την επιστολή αυτή.
Στην εν λόγω επιστολή ο κ. Τσιάρας, αναφέρεται σε παραβιάσεις των μέτρων βιοασφάλειας τα οποία λήφθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την αποτροπή της διάδοσης, στην Ελλάδα, της μεταδοτικής νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, μέσω:
α) της εκ μέρους των κτηνοτρόφων, παράλειψης δήλωσης των νεκρών ζώων τους, ώστε να ακολουθεί η υγειονομική ταφή τους,
β) των γενομένων παρανόμων μετακινήσεων αιγοπροβάτων,
γ) της διαπιστωθείσας – έστω, σε μικρή κλίμακα - παράνομης εισαγωγής, στην Ελλάδα, μη εγκεκριμένων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμβολίων και του παράνομου εμβολιασμού αιγοπροβάτων, με αυτά, και
δ) των δηλώσεων πολιτικών και αγροτοσυνεταιριστών, οι οποίες προτρέπουν στη μη τήρηση των ληφθέντων μέτρων βιοασφάλειας, αλλά στην λύση της χρήσης μη αδειοδοτημένων (από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ευρωπαϊκή Ένωση), εμβολίων, κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που, όμως, παράγονται σε τρίτες χώρες και είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας.
