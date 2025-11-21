Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Προφυλακίστηκε ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 59χρονο στο Νέο Κόσμο
Προφυλακίστηκε ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 59χρονο στο Νέο Κόσμο
Στην απολογία ο 29χρονος επέμενε πως το θύμα του επιτέθηκε, ενώ φέρεται ακόμα να ισχυρίστηκε πως ο 58χρονος δεν κατέληξε από τα δικά του χτυπήματα
Το δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 29χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο.
Κατά την απολογία ο 29χρονος επέμενε πως το θύμα του επιτέθηκε, ισχυριζόμενος πως ο 58χρονος δεν κατέληξε από τα δικά του χτυπήματα. Ως αιτία θανάτου του 58χρονου ο κατηγορούμενος φέρεται να ανέφερε «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα».
Μεταξύ άλλων ο 29χρονος φέρεται να υποστήριξε στον ανακριτή: «Ζητώ συγγνώμη για την όποια εμπλοκή μου στο επεισόδιο, αλλά δεν σκότωσα κανέναν. Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Εκείνος προκάλεσε την κατάσταση. Δεν είχαμε προηγούμενα, δεν γνωριζόμασταν καν. Εκείνος πήγε να πέσει επάνω μου».
Παρά τους ισχυρισμούς του ανακριτής και εισαγγελέας τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.
Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 29χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
Ειδήσεις σήμερα:
Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν
Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
«Είναι μελλοντικός βιαστής» έλεγε η δασκάλα στο Λουτράκι για το 6χρονο παιδί που την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του
Κατά την απολογία ο 29χρονος επέμενε πως το θύμα του επιτέθηκε, ισχυριζόμενος πως ο 58χρονος δεν κατέληξε από τα δικά του χτυπήματα. Ως αιτία θανάτου του 58χρονου ο κατηγορούμενος φέρεται να ανέφερε «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα».
Μεταξύ άλλων ο 29χρονος φέρεται να υποστήριξε στον ανακριτή: «Ζητώ συγγνώμη για την όποια εμπλοκή μου στο επεισόδιο, αλλά δεν σκότωσα κανέναν. Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Εκείνος προκάλεσε την κατάσταση. Δεν είχαμε προηγούμενα, δεν γνωριζόμασταν καν. Εκείνος πήγε να πέσει επάνω μου».
Παρά τους ισχυρισμούς του ανακριτής και εισαγγελέας τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.
Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 29χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
Ειδήσεις σήμερα:
Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν
Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
«Είναι μελλοντικός βιαστής» έλεγε η δασκάλα στο Λουτράκι για το 6χρονο παιδί που την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα