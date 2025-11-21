Νέα πρωτοβουλία του σωματείου Be- Live για την υπογεννητικότητα στην Αλεξανδρούπολη

Νέα πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και της υπογονιμότητας στην ακριτική Αλεξανδρούπολη από το μη κερδοσκοπικό σωματείο Be-Live. Αυτή τη φορά, οι εκπρόσωποι της Be-Live και ιδρυτές του Σωματείουκαισυμμετείχαν σε εκδήλωση δημόσιου διαλόγου με θέμα: «Δημογραφικό: Ευκαιρίες & Προκλήσεις στον Έβρο» που διοργάνωσε η τράπεζα Eurobank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μπροστά για την Οικογένεια».Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο, γενικός διευθυντής marketing & εταιρικής επικοινωνίας του ομίλου Eurobank. Οι δύο ιδρυτές της Be-Live, μαζί με την επιστημονική διευθύντρια του συμβουλευτικού κέντρου και της γραμμής 11525 του «Μαζί για το Παιδί»,, έλαβαν μέρος στο πάνελ με τίτλο «Δημογραφικό – Ώρα για Δράση», υπό τον συντονισμό του τηλεπαρουσιαστή και ραδιοφωνικού παραγωγού. Η συζήτηση ανέδειξε τη βαθιά κοινωνική και ανθρωπιστική διάσταση του δημογραφικού, παρουσιάζοντας παρεμβάσεις και προγράμματα που ενισχύουν την οικογένεια, προάγουν την ψυχική ευεξία και υποστηρίζουν την αναπαραγωγική υγεία.Ο κ. Κελλάρης δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά τη Eurobank για την πρωτοβουλία της να ανοίξει έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο γύρω από το Δημογραφικό, ένα ζήτημα που αγγίζει κάθε γωνιά της χώρας μας. Η υπογεννητικότητα δεν αποτελεί μόνο στατιστικό δείκτη, είναι μια πραγματικότητα με έντονες ανθρώπινες και κοινωνικές συνέπειες. Στο Σωματείο μας βλέπουμε καθημερινά ότι πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται μια οικογένεια που δοκιμάζεται, ένα ζευγάρι που αγωνίζεται, ένας νέος άνθρωπος που χρειάζεται στήριξη. Για αυτό η δράση της Be-Live ενισχύει το δικαίωμα κάθε ζευγαριού να ονειρευτεί και να δημιουργήσει την οικογένεια που επιθυμεί. Με πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή, οικοδομούμε ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον που δίνει ελπίδα και προοπτική.»Ο κ. Χηνιάδης συμπλήρωσε: «Το δημογραφικό αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και απαιτεί συντονισμένη δράση. Στο πάνελ σήμερα παρουσιάσαμε πρωτοβουλίες που αφορούν την ψυχική υγεία, την αναπαραγωγική υποστήριξη και την ενδυνάμωση των νέων οικογενειών, τρεις πυλώνες που θεωρούμε κρίσιμους για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε δίπλα σε φορείς που αναγνωρίζουν τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης και επενδύουν σε δράσεις με πραγματικό αντίκτυπο. Μαζί μπορούμε να στηρίξουμε ακόμη περισσότερα ζευγάρια και να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος με περισσότερη αισιοδοξία για όλους.»Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε διαδραστική συζήτηση για τις διατροφικές συνήθειες της οικογένειας και των παιδιών, με τη συμμετοχή της, κλινικού διαιτολόγου - διατροφολόγου. Στη εκδήλωση συμμετείχε και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της ουσιαστικής συμβολής όλων στην προσπάθεια στήριξης των οικογενειών και των νέων ανθρώπων. Η Be-Live παραμένει σταθερά προσηλωμένο στο όραμά του ώστε κάθε ζευγάρι να έχει ίσες ευκαιρίες να δημιουργήσει και να μεγαλώσει τη δική του οικογένεια.από αριστερά οι Κωνσταντίνος Γλούμης, γενικός γραμματέας Δημογραφικής & Στεγαστικής Πολιτικής, Γεώργιος Ζανιάς, πρόεδρος Δ.Σ., Eurobank. Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Βασίλης Κελλάρης, εξειδικευμένος γυναικολόγος αναπαραγωγής, συν-ιδρυτής Σωματείου Be-Live, Χάρης Χηνιάδης, εξειδικευμένος γυναικολόγος αναπαραγωγής, συν-ιδρυτής Σωματείου Be-Live