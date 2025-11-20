Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Δωρεάν εξετάσεις για τις ασθένειες ήπατος διοργανώνει ο Νίκος Παπανδρέου με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ασθενών Ήπατος και τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά
Οι εξετάσεις θα γίνουν δωρεάν στο κέντρο του Πειραιά στις 8 Δεκεμβρίου και 9 Δεκεμβρίου
Πρωτοποριακή εξέταση πρόληψης των παθήσεων του ήπατος διοργανώνουν στον Πειραιά ο ευρωβουλευτής (S&D – ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ) Νίκος Παπανδρέου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ασθενών Ήπατος και τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά .
Η εξέταση προλαμβάνει τις παθήσεις του ήπατος δίνοντας σε ελάχιστο χρόνο τα απαραίτητα στοιχεία σε έναν γιατρό ώστε να καθοδηγήσει ανάλογα τον ασθενή για το εάν πρέπει να προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις.
Οι εξετάσεις θα γίνουν με εξειδικευμένο μηχάνημα που θα μεταφερθεί από τις Βρυξέλλες ειδικά για το σκοπό αυτό, στο κέντρο του Πειραιά (επί της Ηρώων Πολυτεχνείου δίπλα στο Δημοτικό θέατρο) στις 8 Δεκεμβρίου (10:00 – 17:00 ) και 9 Δεκεμβρίου (09:00 – 16:00).
Η εξέταση διαρκεί ελάχιστα λεπτά και είναι δωρεάν
