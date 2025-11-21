«Feel the Nature Experience»: Ένα συνέδριο για τη σημασία των συμπληρωμάτων διατροφής ανώτερης ποιότητας

Sponsored Content

Η γνωστή επιχειρηματίας & inflouencer Στέλλα Πάσσαρη που ανέλαβε όλη την διοργάνωση του συνεδρίου μέσω του πρακτορείου της Almond Agency

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, δημοσιογράφος που παρουσίασε το συνέδριο της NaturesPlus

Ο πρόεδρος της Health Bioland A.E., Λεωνίδας Στρατιδάκης και η CEO, Έφη Φωτοπούλου με τους ιδιοκτήτες του WECARE+

Όλη η ομάδα από αθλητές, influencers και διαιτολόγους που υποστηρίζουν τη NaturesPlus

Μάριος Αθανασόπουλος, Διαιτολόγος- Διατροφολόγος, Διευθυντής Επιστημονικού Τμήματος Health Bioland

Ζωντανή ανταπόκριση με Αμερική- Rafael Avila, VP of Research & Development

Μια μοναδική εκδήλωση αφιερωμένη στην επιστήμη, τη φύση και την ευεξία διοργάνωσε η Natures Plus, μια κορυφαία και παγκοσμίως αναγνωρισμένη εταιρεία φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής ανώτερης ποιότητας, με εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 120 χώρες από το 1972.Το συνέδριο «Feel the Nature Experience», πραγματοποιήθηκε στο The Ellinikon Experience Centre και προσέφερε χρήσιμες γνώσεις και πρακτικά εργαλεία σε επαγγελματίες υγείας, ενισχύοντας την επιστημονική τους προσέγγιση στη συμβουλευτική για τα συμπληρώματα διατροφής.Περισσότεροι από 300 εκλεκτοί καλεσμένοι από τον χώρο της υγείας — γιατροί, φαρμακοποιοί, διαιτολόγοι και γνωστοί influencers — έδωσαν το παρών, μοιράζοντας ζωντανά την εμπειρία με το κοινό τους και αναδεικνύοντας τη σημασία της επιστημονικά τεκμηριωμένης φροντίδας της υγείας.Στόχος της εκδήλωσης ήταν η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ρόλο των συμπληρωμάτων διατροφής ανώτερης ποιότητας στην υποστήριξη της υγείας, της ενεργειακής ισορροπίας και της συνολικής ευεξίας, μέσα από μια τεκμηριωμένη και σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση.Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε γεύμα, καθώς και δοκιμή προϊόντων Natures Plus, μέσα σε ένα περιβάλλον φυσικής έμπνευσης και δικτύωσης.Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν έξι εξειδικευμένες διαδραστικές ομιλίες, ενώ μέσω ζωντανής σύνδεσης με τον Αμερικανό αντιπρόσωπο της εταιρείας, παρουσιάστηκαν:• οι πρότυπες διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου ποιότητας,• η φιλοσοφία σχεδιασμού προϊόντων,• οι καινοτομίες και οι επιστημονικές πατέντες που καθιστούν τη NaturesPlus σημείο αναφοράς διεθνώς στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής.Η αποστολή της είναι σαφής: μέγιστη αποτελεσματικότητα, καινοτομία και ποιότητα, με 100% φυσικά προϊόντα ανώτερης ποιότητας που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.• Η Berberine 1500: Η μοναδική βερβερίνη στην αγορά με 100% καθαρότητα και 100% απορρόφηση, στην υψηλότερη δοσολογία που έχει αποδειχθεί από μελέτες και μετα-αναλύσεις ότι υποστηρίζει τη μεταβολική υγεία.• Το Collagen Peptides: Το μοναδικό προϊόν στην αγορά που περιέχει και τους έξι τύπους κολλαγόνου που απορροφώνται από τον οργανισμό, σε μορφή υδρολυμένων πεπτιδίων για μέγιστη απορρόφηση και αποτελεσματικότητα.• Το GI Natural: Μια μοναδική φόρμουλα, ειδικά σχεδιασμένη για άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την πιο πρόσφατη επιστημονική βιβλιογραφία: εξειδικευμένα στελέχη προβιοτικών, L-γλουταμίνη, πρεβιοτικά και πεπτικά ένζυμα, όλα σε ένα. Προσφέρει ανακούφιση των συμπτωμάτων και ολοκληρωμένη υποστήριξη.• Το Hema-Plex: Η καινοτόμος φόρμουλά του με την υψηλότερη περιεκτικότητα σιδήρου στην αγορά, συνδυάζει βιταμίνες και μέταλλα για ενίσχυση της φυσικής αιμοποίησης. Ξεχωρίζει γιατί διαθέτει τεχνολογία σταδιακής απορρόφησης 12 ωρών, με ήπια δράση στο στομάχι, ενώ αποτελεί το μοναδικό συμπλήρωμα σιδήρου που μπορεί να ληφθεί ακόμη και με καφέ, τσάι ή γαλακτοκομικά.Η NaturesPlus αποδεικνύει έμπρακτα ότι η δύναμη της φύσης και η ακρίβεια της επιστήμης μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, προσφέροντας πραγματική αξία, υγεία και ευεξία στη ζωή κάθε ανθρώπου.