Στη φυλακή μετά τις απολογίες τους άλλοι εννέα της σπείρας Ρομά που εξαπατούσε πολίτες μέσω τηλεφώνου
Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες τους σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων εννέα κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα Ρομά με τις τηλεφωνικές απάτες. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι κρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών τους προφυλακιστέοι. Όλοι, ωστόσο, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση.
Μετά και τις σημερινές προφυλακίσεις, από τους 44 συνολικά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες και σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προσωρινά κρατούμενοι έχουν κριθεί οι 14.
Αντίθετα, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Ανάμεσά τους και η γνωστή αθλήτρια, αδελφή του φερόμενου ως «εισπράκτορα» της οργάνωσης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια 37χρονη γυναίκα, η οποία αρνήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες την εμπλοκή της στην υπόθεση και υποστήριξε πως τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της ήταν νόμιμα.
Καρέ - καρέ ο ξυλοδαρμός του 58χρονου στον Νέο Κόσμο, που τον οδήγησε στον θάνατο
Επίθεση της κινεζικής πρεσβείας στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά
Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα, είπε στην απολογία του ο αρχηγός του κυκλώματος με τις απάτες στο καζίνο
