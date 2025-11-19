Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη με όρους η αθλήτρια που είχε συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Η 37χρονη σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος
Συνεχίζονται σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων ως μελών του κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες. Πριν από λίγο ελεύθερη με τον περιοριστικό ορό της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά τον μήνα, αφέθηκε η 37χρονη αθλήτρια, οποία είχε συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η 37χρονη σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της -ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας»
Σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορούμενη κατά την απολογία της ίδια αρνήθηκε την εμπλοκή της στο κύκλωμα.
Οι απολογίες συνεχίζονται.
