Η συνομιλία που «έκαψε» την πρώην αθλήτρια της ενόργανης που κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες
Η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή στη δράση του κυκλώματος
Στη δημοσιότητα ήρθαν συνομιλίες μελών του κυκλώματος των τηλεφωνικών απατών με λεία 7,6 εκατομμυρίων ευρώ.
Ανάμεσα στα 44 μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν, είναι και η 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής.
Η 37χρονη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο κύκλωμα καθώς ο αδελφός της που είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» στην ιεραρχία φέρεται να τη «χρησιμοποιούσε» για να νομιμοποιεί τα παράνομα έσοδα που αποκόμιζε. Ωστόσο, αρνείται κάθε εμπλοκή στη δράση της σπείρας.
Το Mega έφερε στη δημοσιότητα συνομιλία της 37χρονης με τον αδερφό της:
37χρονη αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θες;
Αδελφός αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.
37χρονη αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;
Αδελφός αθλήτριας: Είσαι μακριά;
37χρονη αθλήτρια: Όχι.
Αδελφός αθλήτριας: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.
Την ίδια ώρα, οι διάλογοι του αδελφού της με μέλος της οργάνωσης είναι αποκαλυπτικοί:
Αδελφός αθλήτριας: Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδελφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα, για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;
Μέλος οργάνωσης: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;
Αδελφός αθλήτριας: Εγώ. Για σένα.
Μέλος οργάνωσης: Τι θες να πάρεις;
Αδελφός αθλήτριας: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην… απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.
Μέλος οργάνωσης: Δεν πρέπει να πάρεις απ’ την κάρτα;
Αδελφός αθλήτριας: Δεν θέλω να φαίνονται.
