Προσωπικός γιατρός: Τα βήματα για την ενίσχυση του θεσμού – «Κλειδί» η αύξηση της αμοιβής
Η νέα σύμβαση για τον προσωπικό γιατρό φέρνει στην επιφάνεια ορισμένες αδυναμίες του θεσμού και ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά - Ο κ. Ευάγγελος Φραγκούλης γενικός γιατρός, ΓΓ της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής μιλά στο ygeiamou για τις προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση του θεσμού
Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ για την παροχή υπηρεσιών Προσωπικού Ιατρού απευθύνει ο ΕΟΠΥΥ, για τους ήδη συμβεβλημένους Προσωπικούς Ιατρούς Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Εσωτερικής Παθολογίας. Η νέα σύμβαση ωστόσο, φαίνεται να διατηρεί «ανοιχτά» ορισμένα ζητήματα όπως αυτό του ύψους της αμοιβής των γιατρών, καθώς και της αμοιβής για τις κατ’ οίκον επισκέψεις.
Σημειώνεται ότι το ενδιαφέρον των ιδιωτών γιατρών για τον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού, παρουσιάζει αυξητική τάση με τον αριθμό των συμβεβλημένων να ανεβαίνει σταθερά το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, παρά τα θετικά βήματα, εξακολουθούν να υπάρχουν «αγκάθια» στην ενίσχυση του θεσμού και στην ευρύτερη συμμετοχή των γιατρών.
