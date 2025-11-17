Από του Γκύζη ξεκίνησαν οι εκτελεστές του Λάλα, άλλαξαν τρία οχήματα - Το σχέδιο τους για το συμβόλαιο θανάτου των 300.000 ευρώ
Από του Γκύζη ξεκίνησαν οι εκτελεστές του Λάλα, άλλαξαν τρία οχήματα - Το σχέδιο τους για το συμβόλαιο θανάτου των 300.000 ευρώ
Χρυσές λίρες, σκούτερ και πολυτελές SUV πήγε να αγοράσει ένας από τους κατηγορούμενους μετά τη δολοφονία
Αναλυτικά περιγράφεται ο τρόπος που έδρασαν οι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα στη δικογραφία που σχηματίστηκε από τα στελέχη της ΕΛΑΣ για την υπόθεση.
Το έγκλημα, για το οποίο εκτιμάται ότι υπογράφτηκε συμβόλαιο 300.000 ευρώ, έγινε την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα τη στιγμή που το θύμα βρισκόταν αμέριμνο στο μπαλκόνι πολυτελούς κατοικίας που ενοικίαζε και δέχθηκε καταιγισμό πυροβολισμών από δύο δράστες.
Στη συνέχεια οι δολοφόνοι έφυγαν από το σημείο με ένα Nissan Qashqai το οποίο και πυρπόλησαν σε αγροτικό δρόμο παραπλεύρως της Επαρχιακής Οδού Αράχωβας – Επταλόφου.
Μετά την εκτέλεση ακολούθησε αστυνομική έρευνα με τους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών να καταφέρνουν μέσα από μαρτυρίες και ανάλυση εικόνων από κάμερες της περιοχής να φθάσουν τελικά στα ίχνη των δραστών.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες, προκειμένου να προσεγγίσουν το σημείο της επίθεσης, να προβούν στην καύση του Qashqai και να διαφύγουν από τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και να συντονίσουν όλες τις κινήσεις τους, χρησιμοποίησαν συνολικά τρία αυτοκίνητα (το Nissan Qashqai και δύο Hyundai).
Ειδικότερα τα τρία αυτοκίνητα καταγράφηκαν να ξεκινούν από την περιοχή του Γκύζη (από σημείο κοντά στο σπίτι ενός εκ των κατηγορουμένων) και να προσεγγίζουν τον νομό Φωκίδος, με προορισμό το σημείο τέλεσης της ανθρωποκτονίας.
Μετά τη δολοφονία, οι δράστες διέφυγαν, αρχικά με το Nissan μέχρι το σημείο όπου είχαν σταθμεύσει το ένα εκ των δύο Hyundai.
Μετά το σημείο αυτό, τα δύο οχήματα καταγράφηκαν να απομακρύνονται από κοινού μέχρι και το σημείο όπου αργότερα βρέθηκε ολοσχερώς καμένο το Nissan.
Τρία οχήματα άλλαξαν οι εκτελεστές
Στη συνέχεια, οι δράστες χρησιμοποιώντας τα δύο Hyundai επέστρεψαν στην Αθήνα, όπου τελευταία φορά καταγράφηκαν να κινούνται στην περιοχή του Γκύζη πλησίον του σημείου της πρώτης καταγραφής των τριών οχημάτων.
Τελικά, από την έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκε τόσο ο οδηγός του Qashqai όσο και ο συνοδηγός. Στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν και τα δύο άτομα που οδηγούσαν τα δύο Hyundai που χρησιμοποιήθηκαν για την επιστροφή των δραστών στην Αττική.
Σημαντικό ρόλο στην ταυτοποίησή τους, εκτός από τις εικόνες από κάμερες της περιοχής, έπαιξε και το γεγονός ότι από την ανάλυση των δεδομένων των εταιρειών τηλεφωνίας διαπιστώθηκε ότι την ημέρα της ανθρωποκτονίας, δύο εκ των κατηγορουμένων ενεργοποίησαν κεραίες στην περιοχή της Αράχωβας σε χρόνο που καταγράφηκαν και τα οχήματα των δραστών στην περιοχή. Ακολούθως, δεν είχαν δραστηριότητα έως και τον χρόνο μετά τη δολοφονία και έπειτα επέστρεψαν στην Αττική.
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, μετά την εκτέλεση του Λάλα, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων άρχισαν τα ψώνια.
Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι τέσσερις ημέρες μετά την ανθρωποκτονία, ένας από αυτούς έλαβε χρήματα και ενημέρωσε δύο συνεργούς του να έρθουν από τη Θεσσαλονίκη για να πληρωθούν.
Επίσης λίγες μέρες μετά την ανθρωποκτονία, ένας από τους κατηγορούμενους προέβη σε αγορά χρυσών λιρών, ενώ αγόρασε στη σύζυγό του και ένα καινούριο scooter. Επιπλέον, είχε ξεκινήσει διαδικασίες για την αγορά ενός πολυτελούς Suv.
Μετά τη δολοφονία άρχισαν τα ψώνια
