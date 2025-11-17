Από του Γκύζη ξεκίνησαν οι εκτελεστές του Λάλα, άλλαξαν τρία οχήματα - Το σχέδιο τους για το συμβόλαιο θανάτου των 300.000 ευρώ



Μετά τη δολοφονία άρχισαν τα ψώνια

Στη συνέχεια, οι δράστες χρησιμοποιώντας τα δύο Hyundaiόπου τελευταία φορά καταγράφηκαν να κινούνται στην περιοχή του Γκύζη πλησίον του σημείου της πρώτης καταγραφής των τριών οχημάτων.Τελικά, από την έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκε τόσο ο οδηγός του Qashqai όσο και ο συνοδηγός. Στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν και τα δύο άτομα που οδηγούσαν τα δύο Hyundai που χρησιμοποιήθηκαν για την επιστροφή των δραστών στην Αττική.Σημαντικό ρόλο στην ταυτοποίησή τους, εκτός από τις εικόνες από κάμερες της περιοχής, έπαιξε και το γεγονός ότι από την ανάλυση των δεδομένων των εταιρειών τηλεφωνίας διαπιστώθηκε ότι την ημέρα της ανθρωποκτονίας, δύο εκ των κατηγορουμένων ενεργοποίησαν κεραίες στην περιοχή της Αράχωβας σε χρόνο που καταγράφηκαν και τα οχήματα των δραστών στην περιοχή. Ακολούθως, δεν είχαν δραστηριότητα έως και τον χρόνο μετά τη δολοφονία και έπειτα επέστρεψαν στην Αττική.Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, μετά την εκτέλεση του Λάλα, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων άρχισαν τα ψώνια.Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι τέσσερις ημέρες μετά την ανθρωποκτονία, ένας από αυτούς έλαβε χρήματα και ενημέρωσε δύο συνεργούς του να έρθουν από τη Θεσσαλονίκη για να πληρωθούν.Επίσης λίγες μέρες μετά την ανθρωποκτονία, ένας από τους κατηγορούμενους προέβη σε αγορά χρυσών λιρών, ενώ αγόρασε στη σύζυγό του και ένα καινούριο scooter. Επιπλέον, είχε ξεκινήσει διαδικασίες για την αγορά ενός πολυτελούς Suv.