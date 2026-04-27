Συνελήφθη αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική παρενόχληση κρατούμενης κατά τη διάρκεια μεταγωγής
Η καταγγέλλουσα φέρεται να ζήτησε 1.000 ευρώ από τον 54χρονο αρχιφύλακα προκειμένου να μην τον καταγγείλει
Συνελήφθη αστυνομικός που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος κρατούμενης κατά τη διάρκεια μεταγωγής της προς την Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την καταγγελία της 41χρονης, οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν εχθές, Κυριακή, μέσα σε υπηρεσιακό όχημα κατά τη διάρκεια μεταγωγής της από τις γυναίκες φυλακές Θηβών, όπου κρατείται, προς την Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.
Ο 54χρονος αστυνομικός, οποίος ήταν συνοδηγός στο μεταγωγικό όχημα, συνελήφθη μετά από διερεύνηση της καταγγελίας από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη σε απόπειρα και παράβαση καθήκοντος.
Επιπλέον, η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο αστυνομικός, εκτός από θωπείες που περιέγραψε αναλυτικά, της πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά σε αστυνομικό τμήμα που υπήρχε στη διαδρομή προς τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε σημείο όπου ήταν προγραμματισμένο να γίνει στάση για ανεφοδιασμό του οχήματος.
Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, η καταγγέλλουσα φέρεται να ζήτησε 1.000 ευρώ από τον 54χρονο αρχιφύλακα προκειμένου να μην τον καταγγείλει και είχε σκοπό να μοιραστεί τα χρήματα με άλλες δύο γυναίκες που ήταν στην ίδια μεταγωγή.
Μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος του 54χρονου παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για 24 Απριλίου και το δικαστήριο ήρε την κράτηση του κατηγορούμενου αστυνομικού.
