Συνελήφθη 23χρονος πριν από ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ζάκυνθο, είχε πάνω του πυρσούς - φωτοβολίδες

Συνελήφθη 23χρονος πριν από ποδοσφαιρικό αγώνα στη Ζάκυνθο, είχε πάνω του πυρσούς – φωτοβολίδες
Χειροπέδες σε έναν 23χρονο πέρασαν οι Αρχές πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα Ζάκυνθος - Πύργος. Ο νεαρός, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου της αστυνομίας, είχε στην κατοχή του δυο πυρσούς-φωτοβολίδες που μάλιστα κατασχέθηκαν.

Η ενημέρωση της αστυνομίας

«Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη χθες, 26 Απριλίου 2026 στη Ζάκυνθο, 23χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας της αθλητικής νομοθεσίας και του Νόμου περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών.

Ειδικότερα, ο 23χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα και συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πυρσοί-φωτοβολίδες.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου»

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος αθλητικός νόμος επιφέρει βαρύτατες κυρώσεις για τη χρήση φωτοβολίδων-βεγγαλικών σε αγωνιστικούς χώρους.

Best of Network

Δείτε Επίσης