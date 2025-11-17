Απεργία σε τρένα και προαστιακό αύριο - Οι εργαζόμενοι της Hellenic Train τραβούν χειρόφρενο

- επισκευές και εκσυγχρονισμός μηχανοστασίων και εξοπλισμού,- μέτρα για τον περιορισμό καθυστερήσεων στα δρομολόγια,- προστασία θέσεων εργασίας και τήρηση πειθαρχικών διαδικασιών,- ανάκληση απολύσεων,- αποκατάσταση συνθηκών υγιεινής στους σταθμούς,- ολοκλήρωση έργων υποδομής και αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας.Τα σωματεία καλούν την εταιρεία σε δημόσιο διάλογο με τη διαδικασία του ΟΜΕΔ και προειδοποιούν ότι πιθανή μη ανταπόκριση θα οδηγήσει σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.Παράλληλα, ενημερώνουν ότι θα διαθέσουν το προβλεπόμενο Προσωπικό Ασφαλείας και Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της απεργίας.