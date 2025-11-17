Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό
Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό
Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την 52η Επέτειο εορτασμού του Πολυτεχνείου
Δύσκολο το ξεκίνημα της εβδομάδας για τους οδηγούς, που κινούνται στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από το πρωί της Δευτέρας (17/11) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους, ενώ σε ισχύ είναι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την 52η Επέτειο εορτασμού του Πολυτεχνείου.
Live η κίνηση στους δρόμους: Ποιους δρόμους να αποφύγετε
Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται στον Κηφισό, τόσο στην άνοδο, όσο και στην κάθοδο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Προβλήματα και στην Κηφισίας ανά τμήματα έως το Χαλάνδρι.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό:
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 17, 2025
5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/wg1dmX3LPi
