Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό
Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό

Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την 52η Επέτειο εορτασμού του Πολυτεχνείου

Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό
Δύσκολο το ξεκίνημα της εβδομάδας για τους οδηγούς, που κινούνται στους δρόμους του  λεκανοπεδίου  της Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από το πρωί της Δευτέρας (17/11) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους, ενώ σε ισχύ είναι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την 52η Επέτειο εορτασμού του Πολυτεχνείου.

Live η κίνηση στους δρόμους: Ποιους δρόμους να αποφύγετε

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται στον Κηφισό, τόσο στην άνοδο, όσο και στην κάθοδο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό


Προβλήματα και στην Κηφισίας ανά τμήματα έως το Χαλάνδρι.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό:

