Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.
Στο νοσοκομείο με αιμορραγία 16χρονος που ξυλοκοπήθηκε από 17χρονο στην Πάτρα
Στο νοσοκομείο με αιμορραγία 16χρονος που ξυλοκοπήθηκε από 17χρονο στην Πάτρα
Το περιστατικό αποτελεί το 17ο μέσα σε έναν μήνα στη Δυτική Ελλάδα – Ο 16χρονος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ενώ ο ανήλικος δράστης αναζητείται από τις Αρχές
Ακόμη ένα περιστατικό ανήλικης βίας σημειώθηκε στην Πάτρα, το 17ο μέσα σε έναν μήνα στη Δυτική Ελλάδα. Ένας 17χρονος γρονθοκόπησε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 16χρονο σε κεντρική πλατεία, με το νέο συμβάν παραβατικότητας να εντείνει τις ανησυχίες για την κλιμάκωση της νεανικής παραβατικότητας στην περιοχή.
Ο 16χρονος, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.
Μετά το περιστατικό, ο ανήλικος ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Ο δράστης, ηλικίας 17 ετών, αναζητείται από τις αρχές. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε τον καβγά ανάμεσα στους δύο εφήβους.
Το νέο αυτό επεισόδιο έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά περιστατικών που περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς, ναρκωτικά και άλλες παραβατικές συμπεριφορές ανηλίκων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Όπως επισημαίνεται, το φαινόμενο δεν αφορά πλέον μόνο τη Δυτική Ελλάδα αλλά συνιστά ένα ευρύτερο ζήτημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 17χρονου, ενώ αναμένονται και νεότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τραυματισμένου μαθητή.
Ο 16χρονος, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.
Μετά το περιστατικό, ο ανήλικος ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Ο δράστης, ηλικίας 17 ετών, αναζητείται από τις αρχές. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε τον καβγά ανάμεσα στους δύο εφήβους.
Το νέο αυτό επεισόδιο έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά περιστατικών που περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς, ναρκωτικά και άλλες παραβατικές συμπεριφορές ανηλίκων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Όπως επισημαίνεται, το φαινόμενο δεν αφορά πλέον μόνο τη Δυτική Ελλάδα αλλά συνιστά ένα ευρύτερο ζήτημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 17χρονου, ενώ αναμένονται και νεότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τραυματισμένου μαθητή.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο
Ελιγμό για να αποφύγει σκύλο έκανε ο οδηγός του λεωφορείου που ανατράπηκε στον Βόλο - «Χάθηκε το φως από τα μάτια μας» λένε οι επιβάτες
Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο
Ελιγμό για να αποφύγει σκύλο έκανε ο οδηγός του λεωφορείου που ανατράπηκε στον Βόλο - «Χάθηκε το φως από τα μάτια μας» λένε οι επιβάτες
Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα