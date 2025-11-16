Στο νοσοκομείο με αιμορραγία 16χρονος που ξυλοκοπήθηκε από 17χρονο στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Ξυλοδαρμός Ανήλικοι

Το περιστατικό αποτελεί το 17ο μέσα σε έναν μήνα στη Δυτική Ελλάδα – Ο 16χρονος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ενώ ο ανήλικος δράστης αναζητείται από τις Αρχές

Ακόμη ένα περιστατικό ανήλικης βίας σημειώθηκε στην Πάτρα, το 17ο μέσα σε έναν μήνα στη Δυτική Ελλάδα. Ένας 17χρονος γρονθοκόπησε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 16χρονο σε κεντρική πλατεία, με το νέο συμβάν παραβατικότητας να εντείνει τις ανησυχίες για την κλιμάκωση της νεανικής παραβατικότητας στην περιοχή.

Ο 16χρονος, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.

Μετά το περιστατικό, ο ανήλικος ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Ο δράστης, ηλικίας 17 ετών, αναζητείται από τις αρχές. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε τον καβγά ανάμεσα στους δύο εφήβους.

Το νέο αυτό επεισόδιο έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά περιστατικών που περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς, ναρκωτικά και άλλες παραβατικές συμπεριφορές ανηλίκων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Όπως επισημαίνεται, το φαινόμενο δεν αφορά πλέον μόνο τη Δυτική Ελλάδα αλλά συνιστά ένα ευρύτερο ζήτημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 17χρονου, ενώ αναμένονται και νεότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τραυματισμένου μαθητή.

