Δεκαπέντε άτομα επιτέθηκαν σε δύο 16χρονους στην Πάτρα, τους τραυμάτισαν στο πρόσωπο με κλειδιά
Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, από τους γονείς των δύο ανήλικων αγοριών
Άγρια επίθεση από 15 άτομα δέχτηκαν δύο 16χρονα αγόρια στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου (1/11) όταν οι δύο 16χρονοι προσεγγίστηκαν από δύο άγνωστα άτομα τα οποία τους απείλησαν και τους εξύβρισαν.
Στη συνεχεία και ενώ οι δύο ανήλικοι κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Γεωργίου, οι δράστες μαζί με άλλα 13 άτομα περίπου τους επιτέθηκαν απρόκλητα, με γροθιές και μπουνιές, ενώ τους τραυμάτισαν στο πρόσωπο με κλειδιά.
Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, από τους γονείς των δύο 16χρονων, ενώ παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση για τους παθόντες. Η Ασφάλεια αναζητά τους δράστες της επίθεσης.
