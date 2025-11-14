Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Συνελήφθη 40χρονος που οδηγούσε φορτηγό μεθυσμένος, ενεπλάκη σε τροχαίο και εγκατέλειψε το σημείο
Του είχε ανακληθεί η άδεια οδήγησης καθώς το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί 2 φορές υπό την επήρεια αλκοόλ - Το ατύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Πάχης - Μεγάρων
Συνελήφθη, το βράδυ της Πέμπτης (13/11) 40χρονος ο οποίος κινούμενος με φορτηγό στον επαρχιακό δρόμο Πάχης – Μεγάρων ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.
Κληθέντες αστυνομικοί του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής, εντόπισαν τον άνδρα και όπως προέκυψε του είχε ανακληθεί η άδεια οδήγησης καθώς το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί 2 φορές υπό την επήρεια αλκοόλ. Ακόμα, σε έλεγχο αλκοολομέτρησης του 40χρονου διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 1,70 mg/l.
Στον οδηγό επιπρόσθετα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.200 ευρώ.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
