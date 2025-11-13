Live η κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στην Παραλιακή έπειτα από καραμπόλα 3 ΙΧ στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Καλλιθέας - Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό

Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους – Πού σημειώνονται τα περισσότερα προβλήματα (13/11)
Δύσκολη είναι η κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου το πρωί της Πέμπτης (13/11). Οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή καθώς η κατάσταση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής είναι δύσκολη. Τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, προκαλώντας σε σημεία ακόμα και συμφόρηση.
Καραμπόλα τριών οχημάτων συνέβη το πρωί της Πέμπτης (13/11) στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος της Καλλιθέας στη δεύτερη λωρίδα από τα αριστερά με σοβαρές υλικές ζημιές. Δημιουργείται μποτιλιάρισμα από το Παλαιό Φάληρο προς το σημείο της σύγκρουσης.
Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό που έχει «κοκκινίσει» από νωρίς στο τμήμα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Αιγάλεω και στα δυο ρεύματα.
Προβλήματα με χαμηλές ταχύτητες αντιμετωπίζουν και όσοι κινούνται στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο. Ιδιαίτερο πρόβλημα υπάρχει στη λεωφόρο Αθηνών στο τμήμα από Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν και όσοι κινούνται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων εντοπίζονται και στην λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς Αθήνα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα ΙΧ και στους δρόμους του κέντρου ιδίως στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, βασιλέως Κωνσταντίνου και βασιλίσσης Σοφίας.
Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Η κίνηση στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 13, 2025
Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
20΄-25΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ.Υμηττού. https://t.co/xGXYmzTaE6
