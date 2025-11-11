Ελεύθερος υπό όρους ο 40χρονος καθηγητής στην Πάτρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Ελεύθερος υπό όρους ο 40χρονος καθηγητής στην Πάτρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Σύμφωνα με την καταγγελία, ενώ ήταν στην τάξη με ανήλικη μαθήτρια, φέρεται να την πήρε αγκαλιά, να της χάιδεψε τα μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα της έδειχνε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 40χρονος καθηγητής που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. σε σχολείο στην Πάτρα. Οι όροι περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και να μην πλησιάσει τη μαθήτρια στα 100 μέτρα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η καταγγελία έγινε την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι. Ο 40χρονος καθηγητής -σύμφωνα με την καταγγελία- το πρωί της ίδιας ημέρας, ενώ ήταν στην τάξη με ανήλικη μαθήτρια, φέρεται να την πήρε αγκαλιά, να της χάιδεψε τα μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα της έδειχνε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του ηλικίας 5 και 7 ετών. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κατά λάθος είδε η νεαρή μαθήτρια τις φωτογραφίες αυτές, καθώς τους έδειχνε άλλο φωτογραφικό υλικό.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έγινε έρευνα και στο σπίτι του σε κωμόπολη της Κορινθίας, όπου ζούσε με την οικογένειά του. Εκεί οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάσχεσαν δυο σκληρούς δίσκους και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία μεταφέρθηκαν για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και το κινητό του τηλέφωνο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η καταγγελία έγινε την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι. Ο 40χρονος καθηγητής -σύμφωνα με την καταγγελία- το πρωί της ίδιας ημέρας, ενώ ήταν στην τάξη με ανήλικη μαθήτρια, φέρεται να την πήρε αγκαλιά, να της χάιδεψε τα μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα της έδειχνε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του ηλικίας 5 και 7 ετών. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κατά λάθος είδε η νεαρή μαθήτρια τις φωτογραφίες αυτές, καθώς τους έδειχνε άλλο φωτογραφικό υλικό.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έγινε έρευνα και στο σπίτι του σε κωμόπολη της Κορινθίας, όπου ζούσε με την οικογένειά του. Εκεί οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάσχεσαν δυο σκληρούς δίσκους και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία μεταφέρθηκαν για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και το κινητό του τηλέφωνο.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα