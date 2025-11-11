Ελεύθερος υπό όρους ο 40χρονος καθηγητής στην Πάτρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Σύμφωνα με την καταγγελία, ενώ ήταν στην τάξη με ανήλικη μαθήτρια, φέρεται να την πήρε αγκαλιά, να της χάιδεψε τα μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα της έδειχνε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του