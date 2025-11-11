Θεσσαλονίκη: Ληστείες με την απειλή μαχαιριού έκανε συμμορία ανηλίκων - Συνελήφθη ένας 14χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη ψιλικα Ληστεία

Θεσσαλονίκη: Ληστείες με την απειλή μαχαιριού έκανε συμμορία ανηλίκων - Συνελήφθη ένας 14χρονος

Από κατάστημα ψιλικών άρπαξαν 600 ευρώ και συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων

Θεσσαλονίκη: Ληστείες με την απειλή μαχαιριού έκανε συμμορία ανηλίκων - Συνελήφθη ένας 14χρονος
7 ΣΧΟΛΙΑ
Συμμορία ανηλίκων διέπραττε ληστείες σε καταστήματα ψιλικών στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Ως μέλη της ταυτοποιήθηκαν ένας 14χρονος, ένας 15χρονος κι ένας 16χρονος, εκ των οποίων ο πρώτος συνελήφθη ύστερα από ληστεία που τού αποδίδεται πως έκανε, με την απειλή μαχαιριού, τα ξημερώματα της Κυριακής, με λεία 600 ευρώ και συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Ο ίδιος κατηγορείται ότι διέπραξε την προηγούμενη μέρα, μία ακόμη ληστεία, αποσπώντας 170 ευρώ.

Επιπλέον, οι τρεις ανήλικοι φαίνεται ότι στο τέλος Οκτωβρίου λήστεψαν, πάλι με απειλή μαχαιριού, ένα ακόμη κατάστημα ψιλικών, απ' όπου πήραν 950 ευρώ, ενώ οι δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία κατηγορούμενοι, στις αρχές του ίδιου μήνα και με τον ίδιο τρόπο, αφαίρεσαν από κατάστημα καφέ - ψιλικών 200 ευρώ.

Ο 14χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σχετική δικογραφία σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως.

Ειδήσεις σήμερα:

Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber ρασοφόρος: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών

Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο

Τι συμβαίνει όταν κάθεται στο φαγητό μας μια μύγα;
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης