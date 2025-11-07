Μαραθώνιος 2025: Ενισχύονται τα δρομολόγια του Μετρό το Σάββατο και την Κυριακή – Αλλαγές στη Γραμμή 6 του Τραμ

Η ΣΤΑΣΥ προχωρά στην αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών το Σάββατο και την Κυριακή - Τερματικός σταθμός ΦΙΞ για τη Γραμμή 6 του Τραμ, από 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ως 9 μ.μ. της Κυριακής