Μαραθώνιος 2025: Ενισχύονται τα δρομολόγια του Μετρό το Σάββατο και την Κυριακή – Αλλαγές στη Γραμμή 6 του Τραμ
Η ΣΤΑΣΥ προχωρά στην αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών το Σάββατο και την Κυριακή - Τερματικός σταθμός ΦΙΞ για τη Γραμμή 6 του Τραμ, από 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ως 9 μ.μ. της Κυριακής
Σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών προχωρά η ΣΤΑΣΥ αύριο Σάββατο 8/11 και μεθαύριο Κυριακή 9/11 λόγω του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.
Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων, η ΣΤΑΣΥ δρομολογεί 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.
Το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, η λειτουργία των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και του Τραμ είναι 24ωρη, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά - Πειραιάς» ξεκινά τη λειτουργία της στις 5 το πρωί.
Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ως τις 9 το βράδυ της Κυριακής. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.
