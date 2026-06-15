Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Γιατί το καλοκαίρι είναι η καλύτερη στιγμή να επενδύσετε στη δύναμη του σώματός σας;
Γιατί το καλοκαίρι είναι η καλύτερη στιγμή να επενδύσετε στη δύναμη του σώματός σας;
Summer Strong Month by OsteoStrong®
Δυνατός όχι μόνο για αυτό το καλοκαίρι. Δυνατός για κάθε καλοκαίρι που έρχεται.Οι περισσότεροι συνδέουν το καλοκαίρι με τις διακοπές, τη θάλασσα και την ξεκούραση. Λίγοι όμως συνειδητοποιούν ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες περιόδους του χρόνου για να επενδύσει κανείς στην υγεία των οστών, των μυών και των αρθρώσεών του.
Η αυξημένη έκθεση στον ήλιο ευνοεί τη φυσική σύνθεση βιταμίνης D, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή απορρόφηση του ασβεστίου και τη διατήρηση της οστικής υγείας. Η μεσογειακή διατροφή του καλοκαιριού προσφέρει μεγαλύτερη πρόσβαση σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ψάρια και θαλασσινά, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν τον μυοσκελετικό οργανισμό.
Παράλληλα, οι περισσότεροι άνθρωποι διαθέτουν περισσότερο χρόνο για τον εαυτό τους, τη φυσική δραστηριότητα και την υιοθέτηση νέων συνηθειών που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.
Όμως η υγεία των οστών και η μυϊκή δύναμη δεν χτίζονται μόνο από τη σωστή διατροφή ή την έκθεση στον ήλιο.
Χρειάζονται το κατάλληλο ερέθισμα.
Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μετά την ηλικία των 40 ετών.
Η αόρατη απώλεια που ξεκινά νωρίςΑπό την τρίτη δεκαετία της ζωής μας αρχίζει σταδιακά η απώλεια μυϊκής μάζας και οστικής πυκνότητας. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επιταχυνθεί από την καθιστική ζωή, το στρες, τις ορμονικές αλλαγές και τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα.
Συχνά εκδηλώνεται με τρόπους που πολλοί θεωρούν φυσιολογικούς:
• Μειωμένη δύναμη
• Πόνοι στη μέση ή στις αρθρώσεις
• Δυσκολία στις καθημερινές δραστηριότητες
• Μειωμένη ισορροπία
• Αυξημένος κίνδυνος τραυματισμών
Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η απώλεια δύναμης δεν αποτελεί αναπόφευκτο μέρος της ηλικίας.
Το σώμα μπορεί να προσαρμοστεί και να βελτιωθεί όταν δέχεται τα σωστά ερεθίσματα.
Δεν πρόκειται για γυμναστήριο και δεν απαιτεί πολύωρη άσκηση.
Μέσα από σύντομες συνεδρίες, το σώμα δέχεται εξειδικευμένα μηχανικά ερεθίσματα που στοχεύουν στην ενεργοποίηση του μυοσκελετικού συστήματος με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο.
Η μέθοδος απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας που θέλουν να επενδύσουν στη μακροχρόνια υγεία, στην πρόληψη της οστεοπενίας και της οστεοπόρωσης, στη βελτίωση της δύναμης και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας τους για τα επόμενα χρόνια.
Το X3 βοηθά:
• Στην ανάπτυξη μυϊκής δύναμης
• Στη βελτίωση της λειτουργικότητας
• Στην ενίσχυση της σταθερότητας του σώματος
• Στην αποτελεσματική άσκηση σε περιορισμένο χρόνο
Ο συνδυασμός OsteoStrong® και X3 προσφέρει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για όσους θέλουν να χτίσουν ένα δυνατότερο σώμα, όχι μόνο για το φετινό καλοκαίρι, αλλά για όλα τα χρόνια που ακολουθούν.
Η εμπειρία περιλαμβάνει:
σώματος.
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ
Αυτό το καλοκαίρι κάντε το πρώτο βήμα.
Κλείστε τη δοκιμαστική σας συνεδρία :Γιατί η καλύτερη στιγμή να χτίσετε ένα δυνατότερο σώμα για τα επόμενα χρόνια είναι τώρα.
I Am OsteoStrong®.
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ ή τηλεφωνήστε σε ένα από τα 4 κέντρα στη χώρα μας:
• Γλυφάδα (Γρ. Λαμπράκη 34, τηλ: 210 9647906)
• Αθήνα (Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ: 21 0729 8209)
• Μαρούσι (Γράμμου 73 τηλ: 2106179265)
• Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ: 231 046 7490)
Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η απώλεια δύναμης δεν αποτελεί αναπόφευκτο μέρος της ηλικίας.
Το σώμα μπορεί να προσαρμοστεί και να βελτιωθεί όταν δέχεται τα σωστά ερεθίσματα.
Η προσέγγιση της OsteoStrong®Η OsteoStrong® αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστημα οστεογονικής φόρτισης που έχει σχεδιαστεί ώστε να ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς του οργανισμού που σχετίζονται με την οστική πυκνότητα, τη μυϊκή δύναμη, τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα.
Δεν πρόκειται για γυμναστήριο και δεν απαιτεί πολύωρη άσκηση.
Μέσα από σύντομες συνεδρίες, το σώμα δέχεται εξειδικευμένα μηχανικά ερεθίσματα που στοχεύουν στην ενεργοποίηση του μυοσκελετικού συστήματος με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο.
Η μέθοδος απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας που θέλουν να επενδύσουν στη μακροχρόνια υγεία, στην πρόληψη της οστεοπενίας και της οστεοπόρωσης, στη βελτίωση της δύναμης και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας τους για τα επόμενα χρόνια.
Γνωρίστε και το X3 – Το επόμενο επίπεδο λειτουργικής δύναμηςΣτο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη μυοσκελετική υγεία, η OsteoStrong® Greece διαθέτει επίσης το X3, ένα καινοτόμο σύστημα άσκησης με μεταβλητή ελαστική αντίσταση που έχει σχεδιαστεί για τη βέλτιστη ενεργοποίηση των μυών με ελάχιστη καταπόνηση των αρθρώσεων.
Το X3 βοηθά:
• Στην ανάπτυξη μυϊκής δύναμης
• Στη βελτίωση της λειτουργικότητας
• Στην ενίσχυση της σταθερότητας του σώματος
• Στην αποτελεσματική άσκηση σε περιορισμένο χρόνο
Ο συνδυασμός OsteoStrong® και X3 προσφέρει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για όσους θέλουν να χτίσουν ένα δυνατότερο σώμα, όχι μόνο για το φετινό καλοκαίρι, αλλά για όλα τα χρόνια που ακολουθούν.
Summer Strong Month: Ολόκληρος ο Ιούνιος αφιερωμένος στη δύναμηΗ OsteoStrong® Greece προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου μια δοκιμαστική εμπειρία γνωριμίας με τη μέθοδο.
Η εμπειρία περιλαμβάνει:
Intro SessionΓνωριμία με τη φιλοσοφία και τα οφέλη της OsteoStrong®.
Αξιολόγηση ΙσορροπίαςΜέτρηση ενός από τους σημαντικότερους δείκτες λειτουργικής υγείας και πρόληψης πτώσεων.
Μέτρηση Δύναμης Λαβής (Grip Strength)Ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνώς δείκτες συνολικής μυϊκής δύναμης και υγιούς γήρανσης.
Posture AssessmentΑξιολόγηση στάσης σώματος και λειτουργικών αποκλίσεων που μπορεί να επηρεάζουν την καθημερινότητα.
Αναφορά ΑποτελεσμάτωνΠαρουσίαση και ερμηνεία των ευρημάτων από εξειδικευμένο Coach.
Εξατομικευμένες ΠροτάσειςΠροσωποποιημένη καθοδήγηση με βάση τις ανάγκες και τους στόχους κάθε επισκέπτη.
Γνωριμία με το OsteoStrong® Session και το X3Ζωντανή εμπειρία των δύο συστημάτων που μπορούν να υποστηρίξουν τη δύναμη, τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα του
σώματος.
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Επενδύστε σήμερα στη δύναμη του αύριοΗ πραγματική δύναμη δεν αφορά μόνο την εικόνα μας στην παραλία. Αφορά το να μπορούμε να κινούμαστε, να ταξιδεύουμε, να αθλούμαστε, να παίζουμε με τα παιδιά και τα εγγόνια μας και να απολαμβάνουμε τη ζωή χωρίς περιορισμούς.
Αυτό το καλοκαίρι κάντε το πρώτο βήμα.
Κλείστε τη δοκιμαστική σας συνεδρία :Γιατί η καλύτερη στιγμή να χτίσετε ένα δυνατότερο σώμα για τα επόμενα χρόνια είναι τώρα.
I Am OsteoStrong®.
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ ή τηλεφωνήστε σε ένα από τα 4 κέντρα στη χώρα μας:
• Γλυφάδα (Γρ. Λαμπράκη 34, τηλ: 210 9647906)
• Αθήνα (Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ: 21 0729 8209)
• Μαρούσι (Γράμμου 73 τηλ: 2106179265)
• Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ: 231 046 7490)
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